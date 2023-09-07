Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1)

Сборная России не смогла победить в первом сентябрьском товарищеском матче.
Команда Валерия Карпина сыграла вничью с олимпийской сборной Египта. Итоговый счет – 1:1.
Египтяне вышли вперед на 7-й минуте усилиями Билала Мажара. Россиянам удалось отыграться сразу после перерыва – забил Степан Оганесян.
Сборная России 11 сентября еще раз встретится с олимпийской сборной Египта, 12 сентября – с Катаром.
Товарищеский матч
Египет (мол) – Россия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мажар, 7; 1:1 – Оганесян, 46.
Источник: «Бомбардир»