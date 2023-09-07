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    • Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1)

    Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1)

    Сборная России не смогла победить в первом сентябрьском товарищеском матче.

    Команда Валерия Карпина сыграла вничью с олимпийской сборной Египта. Итоговый счет – 1:1.

    Египтяне вышли вперед на 7-й минуте усилиями Билала Мажара. Россиянам удалось отыграться сразу после перерыва – забил Степан Оганесян.

    Сборная России 11 сентября еще раз встретится с олимпийской сборной Египта, 12 сентября – с Катаром.

    Товарищеский матч

    Египет (мол) – Россия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мажар, 7; 1:1 – Оганесян, 46.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2023 21:06
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    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102459

      zigbert 4 часа назад

      Хорошая проверка новичков получилась. Правда в атаке мало что получалось но с выходом Оганесяна, Салтыкова и Ермакова игра преобразилась в лучшую сторону. Могли даже выиграть но могли и проиграть, спас Акгацев.

      0
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      Рейтинг: +2639

      моэм 6 часов назад

      Египет , да ещё и дома , никогда не был мальчиком для битья . но наша молодёжка не стушевалась , а с учётом того . что 18 впервые вышли за сборную , результат надо признать хорошим ....хотя дома они все показывают игру намного лучше .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +564

      saf05 7 часов назад

      Лучше мальчишек во дворе смотреть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2532

      Январь 59 17 часов назад

      Давно я не смотрел любительский футбол. Но 30 минут терпения хватило.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21697

      Cleaner 17 часов назад

      Зачем нам ЭТО по ПЕРВОМУ каналу показали? Стыдно за Валерину молодежку. ОТСКОЧИЛИ - самое подходящее слово к игре нашей команды с египтянами...(((

      1
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      Рейтинг: +32

      ramblernasheveverything > Cleaner 17 часов назад

      Ничо клитор, не переживай.На чемпионате мира 2046 сборная будет играть по настоящему.

      2
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      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata > ramblernasheveverything 17 часов назад

      В 2046 мне будет 82 - буду стараться что бы ЭТО увидеть )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21697

      Cleaner > Persona_non_Grata 17 часов назад

      Бросайте пить, курить и БОЛЕТЬ ЗА СПАРТАК. Тогда, может быть, и выпадет Вам шанс посмотреть ЧМ2046! К тому времени Валера уже наладит игру сборной...)))

      1
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      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata > Cleaner 17 часов назад

      Курить - я не курю, Пить - я не пью, а выпиваю ))) Ну а Спартак - будоражит чувства и эмоции, а без них зачахнешь раньше !!! )

      0
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      Рейтинг: +32

      ramblernasheveverything > Cleaner 17 часов назад

      Ты то будешь в 2046 ?

      0
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      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata > ramblernasheveverything 17 часов назад

      Человеческая глупость ВЕЧНА !!! (((, поэтому Cleaner БЕССМЕРТЕН !!!

      1
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      Рейтинг: +32

      ramblernasheveverything > Persona_non_Grata 16 часов назад

      Ага..Вот сегодня по радио услышал --Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Хотя я не уверен насчет Вселенной. — сказал Альберт Эйнштейн

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata > ramblernasheveverything 15 часов назад

      Да, есть такое высказывание ... - ну не сам же я это придумал, я же не Энштейн )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21697

      Cleaner > ramblernasheveverything 15 часов назад

      Эйнштейн Спартака не тренировал случаем???...)))

      0
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      Рейтинг: +19759

      ilichkadr 17 часов назад

      "Сборная России не смогла победить"?
      Скорее смогла не проиграть, а это уже достижение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1865

      Таврида 17 часов назад

      Прогресс Карпина налицо - даже гол сумели забить)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      Fju-2 18 часов назад

      Эх, Валера даже у африканских детей выиграть не может(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata > Fju-2 17 часов назад

      Да причем здесь Валера - деградация российского футбола происходит не первый год ((( Впрочем футбол - неотъемлемая часть страны в целом ...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +750

      Fju-2 > Persona_non_Grata 17 часов назад

      При том, что он тренер сборной.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13235

      Вомбат > Fju-2 17 часов назад

      Вы вкладываете старый смысл в понятие "сборная". Новый смысл - слова "сборная" - не сбор отборных игроков, а сбор всех, кто имеет право и готов сыграть в футболе России. Поэтому и 49 человек вместо 22. Потому что у этой команды нет никаких задач. Разве что сыграть так, чтобы не получить травму, но это персональные задачи каждого игрока. А на таких как вы и я эта самая сборная, равно как и ее тренер, и тем более РФС знаете что и с чем положили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata > Fju-2 17 часов назад

      Он тренер не сборной, а СБРОДной, ибо именно такой уровень уже у наших игроков (((

      1
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      Рейтинг: +21697

      Cleaner > Persona_non_Grata 17 часов назад

      Валера внес БОЛЬШОЙ ВКЛАД в эту деградацию российского футбола. С таким "тренером", как Валера, только деградация и возможна...(((

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      Рейтинг: +21697

      Cleaner > Вомбат 17 часов назад

      У ЛЮБОЙ спортивной команды ЦЕЛЬ одна. ПОБЕДИТЬ соперника. У Валериной "сборной" цель другая - понравится пуделю. Стыдно за такую команду...(((

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      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata > Cleaner 17 часов назад

      Мастерство не пропьешь, если конечно мастерство есть ... А если человек кривоногий, то - УВЫ (((

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