Орлов – о переходе Изидора в «Зенит»: «Маленькие футбольные хитрости»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».
– «Зениту» нужны нападающие. Изидор приглашается потому, что он изъявляет желание, ведь все исходит от желания футболиста. Много было странных переходов в разных лигах, но почему‑то Изидору «Локомотив» не приглянулся.
Что‑то ему не понравилось, всю историю не знаю. Ему 23 года, француз, играет неплохо, нападающий, забивает.
– Но Изидор заявлял «Локомотиву», что не может оставаться в России. Не разрушит ли он атмосферу раздевалки «Зенита»?
– Понимаешь, что‑то не сложилось у футболиста с руководством, а, может, с тренером, и тут вдруг жена у него заболела.
Это маленькие футбольные хитрости. Если не хочет, значит, не хочет. Когда «Зенит» позвал, он с удовольствием едет. Значит, он с удовольствием будет играть. Это чисто спортивный прагматический подход.
Сегодня, правда, сложные отношения между нашими клубами и европейскими, поэтому пожелаем успеха Изидору и чтобы он был на том уровне, на котором есть. Ему 23 года, пора расцветать. «Зениту» он сегодня необходим, это желание Семака и клуба.
- «Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро.
- У петербуржцев будет необязательная опция выкупа француза.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».