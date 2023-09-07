Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов – о переходе Изидора в «Зенит»: «Маленькие футбольные хитрости»

Орлов – о переходе Изидора в «Зенит»: «Маленькие футбольные хитрости»

7 сентября 2023, 17:47
8

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

– «Зениту» нужны нападающие. Изидор приглашается потому, что он изъявляет желание, ведь все исходит от желания футболиста. Много было странных переходов в разных лигах, но почему‑то Изидору «Локомотив» не приглянулся.

Что‑то ему не понравилось, всю историю не знаю. Ему 23 года, француз, играет неплохо, нападающий, забивает.

– Но Изидор заявлял «Локомотиву», что не может оставаться в России. Не разрушит ли он атмосферу раздевалки «Зенита»?

– Понимаешь, что‑то не сложилось у футболиста с руководством, а, может, с тренером, и тут вдруг жена у него заболела.

Это маленькие футбольные хитрости. Если не хочет, значит, не хочет. Когда «Зенит» позвал, он с удовольствием едет. Значит, он с удовольствием будет играть. Это чисто спортивный прагматический подход.

Сегодня, правда, сложные отношения между нашими клубами и европейскими, поэтому пожелаем успеха Изидору и чтобы он был на том уровне, на котором есть. Ему 23 года, пора расцветать. «Зениту» он сегодня необходим, это желание Семака и клуба.

  • «Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро.
  • У петербуржцев будет необязательная опция выкупа француза.
  • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
  • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

Еще по теме:
Стало известно, сколько заработает «Зенит» на своих игроках на ЧМ-2026 2
Один экс-игрок РПЛ попал в заявку Гаити на ЧМ-2026
С «Зенитом» расплатились за трансфер, состоявшийся 14 месяцев назад 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Изидор Вильсон Орлов Геннадий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
qawzsexdr
1694098634
Что за бред
Ответить
Garrincha58
1694098957
и этот супертрансфер который обещал человек.... фу нафиг вообще перестану болеть за Зенит всякую шваль подбирают
Ответить
subbotaspartak
1694099041
Пернатый оправдает любую дичь от бездомных
Ответить
Иван Петров 1986
1694104185
Это не маленькие хитрости, а большие подлости великого клуба, который имеет неограниченный запас бабок.
Ответить
ziborock
1694105019
И большой хитрожопый клуб предателей и черных !))) Барбоса из команды уберите, не вписывается! Пес единственный в Зените не зашкварный!
Ответить
Александр.Т.
1694111447
Зенит всех предателей собирает? Фернандеса теперь этого парня
Ответить
ySS
1694113927
...маленькие футбольные хитрости... нет, обычные газпромовские подлости.. недорогой лег на лавку, так, не помешает, напрячь Касьеру с Сергеевым)
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
1
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
7
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
16
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
11
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+