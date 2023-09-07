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    • Орлов – о переходе Изидора в «Зенит»: «Маленькие футбольные хитрости»

    Орлов – о переходе Изидора в «Зенит»: «Маленькие футбольные хитрости»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

    – «Зениту» нужны нападающие. Изидор приглашается потому, что он изъявляет желание, ведь все исходит от желания футболиста. Много было странных переходов в разных лигах, но почему‑то Изидору «Локомотив» не приглянулся.

    Что‑то ему не понравилось, всю историю не знаю. Ему 23 года, француз, играет неплохо, нападающий, забивает.

    – Но Изидор заявлял «Локомотиву», что не может оставаться в России. Не разрушит ли он атмосферу раздевалки «Зенита»?

    – Понимаешь, что‑то не сложилось у футболиста с руководством, а, может, с тренером, и тут вдруг жена у него заболела.

    Это маленькие футбольные хитрости. Если не хочет, значит, не хочет. Когда «Зенит» позвал, он с удовольствием едет. Значит, он с удовольствием будет играть. Это чисто спортивный прагматический подход.

    Сегодня, правда, сложные отношения между нашими клубами и европейскими, поэтому пожелаем успеха Изидору и чтобы он был на том уровне, на котором есть. Ему 23 года, пора расцветать. «Зениту» он сегодня необходим, это желание Семака и клуба.

    • «Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро.
    • У петербуржцев будет необязательная опция выкупа француза.
    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4696

      ziborock 15 минут назад

      И большой хитрожопый клуб предателей и черных !)))
      Барбоса из команды уберите, не вписывается! Пес единственный в Зените не зашкварный!

      0
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      Рейтинг: +4701

      Иван Петров 1986 29 минут назад

      Это не маленькие хитрости, а большие подлости великого клуба, который имеет неограниченный запас бабок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6508

      subbotaspartak 1 час назад

      Пернатый оправдает любую дичь от бездомных

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17938

      Garrincha58 1 час назад

      и этот супертрансфер который обещал человек.... фу нафиг вообще перестану болеть за Зенит всякую шваль подбирают

      1
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      Рейтинг: +2944

      Болотоход 1 час назад

      Бредятина от птички.

      2
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      Рейтинг: +1222

      qawzsexdr 2 часа назад

      Что за бред

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