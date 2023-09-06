Сенников дал прогноз, чем закончится побег Изидора из «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что сбежавший нападающий команды Вильсон Изидор вскоре вернется в Москву.

Француз самовольно покинул Россию и отказывается возвращаться, несмотря на действующий контракт.

– Как оцените ситуацию с Изидором, который просто уехал и не хочет возвращаться в Россию?

– Ну, а как он не вернется? У него контракт. Вендел тоже не хотел возвращаться, но пришлось. Если Изидор не вернется, то ему просто перестанут платить зарплату. Он же не будет сидеть без зарплаты. Вряд ли он сейчас где-то найдет себе новую команду. Да и ту зарплату, которую он получает в «Локомотиве», вряд ли потянут те чемпионаты, которые пока еще открыты для трансферов.

Думаю, что с ним поговорят и его накажут, если не вернется. Как я понимаю, сейчас уже нельзя приостанавливать контракт. Так что у него нет вариантов, кроме возвращения. Его в любом случае оштрафуют.