Агент Головина: «Были разговоры по поводу «ПСЖ»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о поступающих предложениях его клиенту.

– За 5 лет, что он во Франции, был хоть раз интерес «ПСЖ»?

– Прям конкретного интереса не было, чтобы вышли с предложением.

– А разговоры и прощупывание почвы?

– Разговоры и прощупывание почвы – да, но что на них обращать внимание?

– Нет сожаления, что переход в «Боруссию» сорвался? Это ЛЧ и свежесть впечатлений от другой лиги.

– Сожаление – неправильное выражение. Повторюсь, у Саши все хорошо в «Монако», к нему отлично относятся – руководство, тренерский штаб, болельщики. Это самое главное. Он играет в большом клубе – и ценит это.

А насчет перехода в другие команды – нет смысла оглядываться назад. Надо идти вперед. Как ситуация будет развиваться, такой и надо ее принимать

Головин играет за «Монако» с 2018 года.

Он вызван в сборную России на сентябрьский сбор.

Головин не играл за национальную команду с ноября 2021 года.

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