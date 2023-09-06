Агент Головина: «Были разговоры по поводу «ПСЖ»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о поступающих предложениях его клиенту.
– За 5 лет, что он во Франции, был хоть раз интерес «ПСЖ»?
– Прям конкретного интереса не было, чтобы вышли с предложением.
– А разговоры и прощупывание почвы?
– Разговоры и прощупывание почвы – да, но что на них обращать внимание?
– Нет сожаления, что переход в «Боруссию» сорвался? Это ЛЧ и свежесть впечатлений от другой лиги.
– Сожаление – неправильное выражение. Повторюсь, у Саши все хорошо в «Монако», к нему отлично относятся – руководство, тренерский штаб, болельщики. Это самое главное. Он играет в большом клубе – и ценит это.
А насчет перехода в другие команды – нет смысла оглядываться назад. Надо идти вперед. Как ситуация будет развиваться, такой и надо ее принимать
- Головин играет за «Монако» с 2018 года.
- Он вызван в сборную России на сентябрьский сбор.
- Головин не играл за национальную команду с ноября 2021 года.
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