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    Агент Головина: «Были разговоры по поводу «ПСЖ»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о поступающих предложениях его клиенту.

    – За 5 лет, что он во Франции, был хоть раз интерес «ПСЖ»?

    – Прям конкретного интереса не было, чтобы вышли с предложением.

    – А разговоры и прощупывание почвы?

    – Разговоры и прощупывание почвы – да, но что на них обращать внимание?

    – Нет сожаления, что переход в «Боруссию» сорвался? Это ЛЧ и свежесть впечатлений от другой лиги.

    – Сожаление – неправильное выражение. Повторюсь, у Саши все хорошо в «Монако», к нему отлично относятся – руководство, тренерский штаб, болельщики. Это самое главное. Он играет в большом клубе – и ценит это.

    А насчет перехода в другие команды – нет смысла оглядываться назад. Надо идти вперед. Как ситуация будет развиваться, такой и надо ее принимать

    • Головин играет за «Монако» с 2018 года.
    • Он вызван в сборную России на сентябрьский сбор.
    • Головин не играл за национальную команду с ноября 2021 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4690

      Snek 2 часа назад

      Какая Боруссия? Ещё 2-3 сезона в Монако, а потом в Зенит бабки лутать перед пенсией, схема проста.

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    • ...
      Рейтинг: +6207

      fakeid 3 часа назад

      пусть сидит в монако, через год клубу 100 лет, не пропустит столь важную дату

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