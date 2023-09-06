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    Дасаев дал совет российским вратарям

    Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о советской системе тренировок.

    «Они работают по нашей, советской системе, наша вратарская школа была лучшая в мире. Поэтому молодые пусть работают, не говорят ничего, а тренируются по этой системе. Мне бы хотелось им это пожелать.

    Это школа, которая была лучшей в мире, я благодарен ей. И Кафанову, и Хапову, который работает в «Локомотиве», и в ЦСКА по ней работает Крамаренко. Они работают очень хорошо по нашей системе», – сказал Дасаев.

    • Дасаев – двукратный чемпион СССР в составе «Спартака»
    • Он серебряный призер Евро-1988.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +589

      АлексМак 6 часов назад

      Прав!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      The only one 7 часов назад

      наша вратарская школа была лучшая в мире- да никто и не спорит

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