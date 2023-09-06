Юрист ответил, что грозит Дзюбе за неправильную парковку

Сергей Радько, профессиональный юрист, прокомментировал нарушение, в котором уличен автомобиль нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Он был неправильно припаркован.

«Данное нарушение, скорее всего, будет квалифицировано по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ – то есть нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре, совершенное в городе Москве. Штраф за данное нарушение предусмотрен в размере 3000 рублей – ну и плюс задержание транспортного средства (речь о принудительной эвакуации – прим. «Бомбардира»)» – рассказал Радько.