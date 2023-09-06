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    Юрист ответил, что грозит Дзюбе за неправильную парковку

    Сергей Радько, профессиональный юрист, прокомментировал нарушение, в котором уличен автомобиль нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Он был неправильно припаркован.

    «Данное нарушение, скорее всего, будет квалифицировано по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ – то есть нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре, совершенное в городе Москве. Штраф за данное нарушение предусмотрен в размере 3000 рублей – ну и плюс задержание транспортного средства (речь о принудительной эвакуации – прим. «Бомбардира»)» – рассказал Радько.

    • По данным телеграм-канала «Мутко против», нарушителем, возможно, стала жена Дзюбы Кристина, которая чаще ездит на этой машине.
    • У Дзюбы за последние 2 недели 17 штрафов.
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6840

      Давид59 7 часов назад

      Интересно, сколько стоят шнурки от его бутс?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6840

      Давид59 7 часов назад

      3 тысячи рублей??? Побойтесь бога! Теперь Дзюбе прямая дорога в собес.

      1
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