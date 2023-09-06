Юрист ответил, что грозит Дзюбе за неправильную парковку

Сергей Радько, профессиональный юрист, прокомментировал нарушение, в котором уличен автомобиль нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Он был неправильно припаркован.
«Данное нарушение, скорее всего, будет квалифицировано по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ – то есть нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре, совершенное в городе Москве. Штраф за данное нарушение предусмотрен в размере 3000 рублей – ну и плюс задержание транспортного средства (речь о принудительной эвакуации – прим. «Бомбардира»)» – рассказал Радько.
- По данным телеграм-канала «Мутко против», нарушителем, возможно, стала жена Дзюбы Кристина, которая чаще ездит на этой машине.
- У Дзюбы за последние 2 недели 17 штрафов.
- Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»