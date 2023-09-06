У Дзюбы 17 штрафов за нарушение ПДД за последние 2 недели (SHOT)

Просто охамел.
А эти 20,5 т руб - это мелочи, он их отобьет двумя, тремя минутами постояв на поле.
Источник узнал о многочисленных штрафах нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Его автомобиль уличен в нарушении ПДД.
«Range Rover Артeма Дзюбы в среднем штрафуют ежедневно. За последние две недели авто наловило 17 штрафов: два за неправильную парковку и остальные за превышение скорости
Вечером 16 агвуста «рэндж» нападающего «Локомотива» сотрудники МАДИ обнаружили припаркованным в неположенном месте у ресторана на Патриках в Москве. Всего у футболиста на данный момент неоплаченных штрафов на 20,5 тысяч рублей», – сообщил телеграм-канал SHOT.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- В минувшем туре РПЛ он забил «Балтике» (3:2).
- Контракт с «Локо» действует до лета.