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    У Дзюбы 17 штрафов за нарушение ПДД за последние 2 недели (SHOT)

    Источник узнал о многочисленных штрафах нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Его автомобиль уличен в нарушении ПДД.

    «Range Rover Артeма Дзюбы в среднем штрафуют ежедневно. За последние две недели авто наловило 17 штрафов: два за неправильную парковку и остальные за превышение скорости

    Вечером 16 агвуста «рэндж» нападающего «Локомотива» сотрудники МАДИ обнаружили припаркованным в неположенном месте у ресторана на Патриках в Москве. Всего у футболиста на данный момент неоплаченных штрафов на 20,5 тысяч рублей», – сообщил телеграм-канал SHOT.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • В минувшем туре РПЛ он забил «Балтике» (3:2).
    • Контракт с «Локо» действует до лета.

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    Источник: телеграм-канал SHOT

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    Сегодня, 08:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 7 часов назад

      Просто охамел.
      А эти 20,5 т руб - это мелочи, он их отобьет двумя, тремя минутами постояв на поле.

      1
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 8 часов назад

      Газпром оплатит))))

      0
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      Рейтинг: +266

      kara-mba 10 часов назад

      Теперь трандец - заклюют.

      0
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      Рейтинг: +153

      яцык 11 часов назад

      Обнаглел Тема.Хули звезда рекламы и тв

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      Рейтинг: +195

      The only one 12 часов назад

      Ну сказано- безнаказанный дебил.

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