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    • «Когда, если не сейчас, пробовать себя за границей?»: Мирзов – о трансфере в Азербайджан

    «Когда, если не сейчас, пробовать себя за границей?»: Мирзов – о трансфере в Азербайджан

    Резиуан Мирзов прокомментировал свой приход в «Нефтчи».

    «Мой переход получился спонтанным, быстреньким. Клуб реально был заинтересован и сделал всe быстро для того, чтобы оформить трансфер.

    «Нефтчи» – большой клуб с большими традициями. Для себя сразу решил, что нужно ехать. Честно говоря, про переход я даже ни с кем не советовался. Когда-то в «Спартаке» играли с «Нефтчи», разговаривали о клубе. До этого здесь играл Соломон Кверквелия, тоже рассказывал что и как.

    Конкуренция – такая штука, что ты прибавляешь, развиваешься. Она есть во всех командах. Думаю, это хороший момент. Буду доказывать.

    Когда закончился контракт с моей предыдущей командой, я понял, что хочу попробовать свои силы за границей. Подумал: когда, если не сейчас?» – сказал россиянин.

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    Источник: ютуб-канал «Нефтчи»

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    Сегодня, 11:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1219

      Krics 8 часов назад

      Без обид,рождён в СССР,странно слышать Азербайджан -заграница,ихмо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8857

      Беспонтий 9 часов назад

      "На границе с Турцией или с Пакистаном —
      Полоса нейтральная; а справа, где кусты,.."
      если повезёт опять
      то будешь капитаном
      если нет тогда
      армянские посты (

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > Беспонтий 8 часов назад

      .... а если нет ,то снова в Химках ты .

      1
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