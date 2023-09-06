«Когда, если не сейчас, пробовать себя за границей?»: Мирзов – о трансфере в Азербайджан

Резиуан Мирзов прокомментировал свой приход в «Нефтчи».

Мирзов был свободным агентом.

Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Химки», «Ростов».

«Нефтчи» тренирует экс-игрок «Челси» Адриан Муту.

«Мой переход получился спонтанным, быстреньким. Клуб реально был заинтересован и сделал всe быстро для того, чтобы оформить трансфер.

«Нефтчи» – большой клуб с большими традициями. Для себя сразу решил, что нужно ехать. Честно говоря, про переход я даже ни с кем не советовался. Когда-то в «Спартаке» играли с «Нефтчи», разговаривали о клубе. До этого здесь играл Соломон Кверквелия, тоже рассказывал что и как.

Конкуренция – такая штука, что ты прибавляешь, развиваешься. Она есть во всех командах. Думаю, это хороший момент. Буду доказывать.

Когда закончился контракт с моей предыдущей командой, я понял, что хочу попробовать свои силы за границей. Подумал: когда, если не сейчас?» – сказал россиянин.