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    • 2DROTS хочет сыграть со «Спартаком»: «Узнаем, кто самая народная команда»

    2DROTS хочет сыграть со «Спартаком»: «Узнаем, кто самая народная команда»

    Президент 2DROTS Никита Панасюк предложил «Спартаку» провести товарищеский матч.

    «Что делать «Спартаку», чтобы конкурировать с 2DROTS? Можем сыграть с ними народный матч и узнать, кто самая народная команда.

    Болельщикам «Спартака» нужно начинать болеть за 2DROTS? Звучит как хорошая идея. Можно болеть за «Спартак» и 2DROTS. Почему нет? Мы пока не в РПЛ, поэтому не конкуренты. А их врагов из ЦСКА мы обыгрывали.

    Можно сказать, что вносили частичку, чтобы у них был повод порадоваться», – сказал Панасюк.

    • Медийный клуб впервые в истории вышел в 1/32 финала Кубка России.
    • 2DROTS сыграет в следующем раунде с командой из Первой лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1997

      Евгений Агеев 8 часов назад

      "Что делать «Спартаку», чтобы конкурировать с 2DROTS?"
      Зачем вообще это Спартаку? Нахрена клубу с многолетней историей и многомиллионной фанатской поддержкой, конкурировать с интернетными высерками, которые сегодня есть, а завтра нет.

      0
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 10 часов назад

      Панасюк раскрыл всю суть игроков российского футбола.
      Сыграл в футбол со Спартаком - жизнь удалась!
      Выиграл в товарищеском матче у Спартака - наша команда самая народная из народных!! Можно мемуары писать - как мы "уничтожали" Спартак на поле.))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1928

      mahan 11 часов назад

      Очень интересно в медиа футболе мозги появятся ?

      1
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Срамтак давно антинародный мазутный проект. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1219

      Krics > ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Вовкин пртж,Ви кто,без Вовы,ихмо.

      1
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      Рейтинг: +3936

      acor94 12 часов назад

      Сменили бы название, а то задротс звучит не солидно, когда играешь в официальных чемпионатах.

      2
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) > acor94 12 часов назад

      Хорошая афиша Спартак - задротс! Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3739

      АртурZaСМ > acor94 9 часов назад

      Вообще-то не "Задротс" , а "Тудротс"

      0
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      Рейтинг: +3936

      acor94 > АртурZaСМ 9 часов назад

      Я думал мы в России живем и 2 читается два, а не как ту.

      0
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      Рейтинг: +3739

      АртурZaСМ > acor94 6 часов назад

      Надеюсь ты заметил , что название написано латиницей да и слова "Дротс" в русском языке не наблюдается. Ну даже если читать как 2 "два", как ДваДротс схоже с ЗаДротс?

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      Рейтинг: +3936

      acor94 > АртурZaСМ 6 часов назад

      На мой взгляд очень созвучно, но тут сам понимаешь, у каждого свои ассоциации.

      0
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      Рейтинг: +506

      Alemann 12 часов назад

      Свиньтак, скорее, лукойльная команда.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1219

      Krics > Alemann 7 часов назад

      А Зина чья?

      0
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      Рейтинг: +506

      Alemann > Krics 7 часов назад

      Умных, образованных, культурных людей. Не свинорылых.

      0
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      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 12 часов назад

      Команда с ту дротным названием и народная?

      2
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 4 часа назад

      Тудротная команда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy 13 часов назад

      А почему вы такие крутые ссыте заявится во вторую лигу то и пройти дорогу до РПЛ, где за 2 сезона это реально и прекрасно все знают за сколько можно купить игру, как в кубке, так и в лиге, и сколько денег у букмекера, который вас пока держит на балансе, а ответ простой на кураже выиграете игр так пять, а дальше сольетесь и снимитесь проходили уже это с МГУ

      1
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      Рейтинг: +25263

      bset > Skull_Boy 13 часов назад

      Так они не профессиональные футболисты. При этом экономика у них более здоровая. Миллионов евро они не получают ежемесячно, зато трибуны битком. Это лучше, чем бегающие миллионеры на пустом стадионе. Надо с Англии брать пример, где праздник у болельщиков, когда команда твоего района играет. Никто не говорит, что будет болеть, когда команда их деревни в ЛЧ попадет. А у вас все только через результат.

      2
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      Рейтинг: +486

      Боцман52 > bset 3 часа назад

      Я бы не сказал, что совсем уж непрофессиональные футболисты.

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      Рейтинг: +10

      tristitrut 13 часов назад


      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://urly.fi/3ddm

      0
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      Рейтинг: +347

      Strig 14 часов назад

      пусть дрочат в другом месте с дзюбой

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