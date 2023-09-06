2DROTS хочет сыграть со «Спартаком»: «Узнаем, кто самая народная команда»

Президент 2DROTS Никита Панасюк предложил «Спартаку» провести товарищеский матч.

«Что делать «Спартаку», чтобы конкурировать с 2DROTS? Можем сыграть с ними народный матч и узнать, кто самая народная команда.

Болельщикам «Спартака» нужно начинать болеть за 2DROTS? Звучит как хорошая идея. Можно болеть за «Спартак» и 2DROTS. Почему нет? Мы пока не в РПЛ, поэтому не конкуренты. А их врагов из ЦСКА мы обыгрывали.

Можно сказать, что вносили частичку, чтобы у них был повод порадоваться», – сказал Панасюк.