2DROTS хочет сыграть со «Спартаком»: «Узнаем, кто самая народная команда»

"Что делать «Спартаку», чтобы конкурировать с 2DROTS?"
Зачем вообще это Спартаку? Нахрена клубу с многолетней историей и многомиллионной фанатской поддержкой, конкурировать с интернетными высерками, которые сегодня есть, а завтра нет.
Президент 2DROTS Никита Панасюк предложил «Спартаку» провести товарищеский матч.
«Что делать «Спартаку», чтобы конкурировать с 2DROTS? Можем сыграть с ними народный матч и узнать, кто самая народная команда.
Болельщикам «Спартака» нужно начинать болеть за 2DROTS? Звучит как хорошая идея. Можно болеть за «Спартак» и 2DROTS. Почему нет? Мы пока не в РПЛ, поэтому не конкуренты. А их врагов из ЦСКА мы обыгрывали.
Можно сказать, что вносили частичку, чтобы у них был повод порадоваться», – сказал Панасюк.
- Медийный клуб впервые в истории вышел в 1/32 финала Кубка России.
- 2DROTS сыграет в следующем раунде с командой из Первой лиги.