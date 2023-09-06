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  • 2DROTS хочет сыграть со «Спартаком»: «Узнаем, кто самая народная команда»

2DROTS хочет сыграть со «Спартаком»: «Узнаем, кто самая народная команда»

6 сентября 2023, 00:52
20

Президент 2DROTS Никита Панасюк предложил «Спартаку» провести товарищеский матч.

«Что делать «Спартаку», чтобы конкурировать с 2DROTS? Можем сыграть с ними народный матч и узнать, кто самая народная команда.

Болельщикам «Спартака» нужно начинать болеть за 2DROTS? Звучит как хорошая идея. Можно болеть за «Спартак» и 2DROTS. Почему нет? Мы пока не в РПЛ, поэтому не конкуренты. А их врагов из ЦСКА мы обыгрывали.

Можно сказать, что вносили частичку, чтобы у них был повод порадоваться», – сказал Панасюк.

  • Медийный клуб впервые в истории вышел в 1/32 финала Кубка России.
  • 2DROTS сыграет в следующем раунде с командой из Первой лиги.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига 2DROTS Спартак
Комментарии (20)
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шахта Заполярная
1693951093
Послушай Никита ты давно у врача был, сходи, проверься, наверно голову застудил.
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Просто-333
1693966818
Дерзкие, пиарятся. Для разнообразия пойдёт.
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Дядя Серёжа
1693968549
Тебе б сперва Никита, Подняться до Зенита, Но никогда никак! Подняться как Спартак!
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Strig
1693974142
пусть дрочат в другом месте с дзюбой
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Skull_Boy
1693974918
А почему вы такие крутые ссыте заявится во вторую лигу то и пройти дорогу до РПЛ, где за 2 сезона это реально и прекрасно все знают за сколько можно купить игру, как в кубке, так и в лиге, и сколько денег у букмекера, который вас пока держит на балансе, а ответ простой на кураже выиграете игр так пять, а дальше сольетесь и снимитесь проходили уже это с МГУ
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Дядя Серёжа
1693978123
Команда с ту дротным названием и народная?
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Alemann
1693979787
Свиньтак, скорее, лукойльная команда.
Ответить
acor94
1693980095
Сменили бы название, а то задротс звучит не солидно, когда играешь в официальных чемпионатах.
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mahan
1693981726
Очень интересно в медиа футболе мозги появятся ?
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ivany4
1693985389
Панасюк раскрыл всю суть игроков российского футбола. Сыграл в футбол со Спартаком - жизнь удалась! Выиграл в товарищеском матче у Спартака - наша команда самая народная из народных!! Можно мемуары писать - как мы "уничтожали" Спартак на поле.))
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