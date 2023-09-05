Бронзовый призер Евро-2008 может возглавить «Факел»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов может возглавить «Факел» вместо уволенного Вадима Евсеева.

По информации Metaratings, воронежский клуб рассматривает кандидатуру бронзового призера Евро-2008.

«Факел» также изучал кандидатуру экс-тренера «Ахмата» Сергея Ташуева, но он взял паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.

47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.

В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

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