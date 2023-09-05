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Кавазашвили: «Абаскаль испортил обоих вратарей «Спартака»

5 сентября 2023, 18:26
21

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал работу главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль с первых своих дней в «Спартаке» начал правильно ставить одного вратаря постоянно, и команда почти выиграла первый круг РПЛ. Но во второй половине сезона он начал менять голкиперов через игру или через две.

Он испортил обоих вратарей. Сейчас я не могу сказать кто в «Спартаке» сильнейший вратарь. Они одинаковые и, к моему сожалению, стали посредственными голкиперами.

Было сделано все, чтобы вратарская школа «красно-белых» продолжала работать блестяще. Дасаев доказал, что он отличный вратарь, Прохоров еще хорошо играл, а дальше не могу назвать голкипера, который мог бы сравниться с названными мастерами», – сказал Кавазашвили.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Кавазашвили Анзор
Комментарии (21)
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erybov1965
1693929746
Ну, так значит проблема давала о себе знать, еще за долго до Абаскаля,но никто ее не замечал.А пришел Абаскаль и все заметили.Через 2-3 года проблема не только своих вратарей будет,а и своих воспитанников вообще.А кто может назвать знаменитых вратарей Спартака,после Дасаева,Черчесова.
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Купа Купыч
1693931710
А поцелуйчик-штангист.
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Рыло свина
1693932027
соблазнил и испортил? гишпанец во всём виноват, очередное прозрение!
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Вомбат
1693932391
Кавазашвили тот еще эксперт. Вроде Ловчева, только старше. По его словам получается, что Прохоров хорошо играл после Дасаева. На самом деле же Прохоров защищал ворота Спартака в 1972-1976 гг. Весной 1976 он попал в сборную и там пропустил от чехов пенку в первом матче 1:4 финала ЧЕ. Впрочем, сменивший его на ответный матч с чехами Рудаков пропустил точно такую же. Эти 2 вратарские ошибки дорого стоили сборной СССР. Наши футболисты впервые в истории остались без полуфинала и, соответственно, без медалей ЧЕ. Прохоров остался в воротах Спартака, но стал пить горькую, и, соответственно, пропускать пенки в каждой игре. Неудивительно, что Спартак вылетел в первый дивизион. Оттуда красно-белые вернулись с уже непьющим Прохоровым (в Спартак пришел
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фанат джигурды
1693934526
Дикань, Плетикоса
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mutabor0992
1693938606
А они были,вратари то?2 столярных изделия под названием- табурет!И кстати керж в зените такой же.В рпл только Сафонов более-менее вратарь.
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alefreddy
1693939936
дело не во вратарях а в дырявой обороне здесь хоть лучшего европейца поставить тот же результат будет.А еще и опорники г..
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ivany4
1693944561
К вопросу о том, кто что видит. Кавазашвили винит Абаскаля в неудачах вратарей. А я хочу спросить, а до Абаскаля, кто "портил" вратарей? А если вспоминать из прошлых "недавних", то на ум приходит Дикань, да Плетикоса, причем без спартаковской школы. А если смотреть на проблему, то она практически одна у всех. Матчей 10-15 сыграет более менее, и на покой. Приходиться менять. И вот такой круговорот вратарей в Спартаке. А Свинов так вообще отличился, на старте карьеры.))
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