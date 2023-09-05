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    Кавазашвили: «Абаскаль испортил обоих вратарей «Спартака»

    Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал работу главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль с первых своих дней в «Спартаке» начал правильно ставить одного вратаря постоянно, и команда почти выиграла первый круг РПЛ. Но во второй половине сезона он начал менять голкиперов через игру или через две.

    Он испортил обоих вратарей. Сейчас я не могу сказать кто в «Спартаке» сильнейший вратарь. Они одинаковые и, к моему сожалению, стали посредственными голкиперами.

    Было сделано все, чтобы вратарская школа «красно-белых» продолжала работать блестяще. Дасаев доказал, что он отличный вратарь, Прохоров еще хорошо играл, а дальше не могу назвать голкипера, который мог бы сравниться с названными мастерами», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: Metaratings

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    05.09.2023 18:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 22 часа назад

      К вопросу о том, кто что видит. Кавазашвили винит Абаскаля в неудачах вратарей. А я хочу спросить, а до Абаскаля, кто "портил" вратарей? А если вспоминать из прошлых "недавних", то на ум приходит Дикань, да Плетикоса, причем без спартаковской школы.
      А если смотреть на проблему, то она практически одна у всех. Матчей 10-15 сыграет более менее, и на покой. Приходиться менять. И вот такой круговорот вратарей в Спартаке. А Свинов так вообще отличился, на старте карьеры.))

      0
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 22 часа назад

      Испортить можно только что то хорошее. Когда в Спартаке последний раз был хороший воротчик? Дасаев и Черчесов вспоминаются. Остальные клоуны. Начиная с Фили...

      0
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 23 часа назад

      дело не во вратарях а в дырявой обороне здесь хоть лучшего европейца поставить тот же результат будет.А еще и опорники г..

      2
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      Рейтинг: +4416

      mutabor0992 23 часа назад

      А они были,вратари то?2 столярных изделия под названием- табурет!И кстати керж в зените такой же.В рпл только Сафонов более-менее вратарь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > mutabor0992 23 часа назад

      А Лантратов?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 5 сентября, 21:16

      Даже деду Анзору стыдно за хряков. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 22 часа назад

      А кому не стыдно за современный Спартак? У Федуна спросить, он и то скажет, что стыдно...

      0
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 20:36

      Он испортил не только вратарей, все игроки на нервах и не показывают свой уровень.

      1
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 5 сентября, 20:22

      Дикань, Плетикоса

      4
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      Рейтинг: +34301

      oyabun > фанат джигурды 5 сентября, 20:31

      Плетикоса вообще был Супер!

      3
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner > фанат джигурды 22 часа назад

      РЖУ ни могу с этих фамилий!!!...)))

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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > Cleaner 22 часа назад

      А что смешного... Хорошие вратари были. Не Якуповичи и Крешичи...

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      Рейтинг: +13228

      Вомбат 5 сентября, 19:46

      Кавазашвили тот еще эксперт. Вроде Ловчева, только старше. По его словам получается, что Прохоров хорошо играл после Дасаева. На самом деле же Прохоров защищал ворота Спартака в 1972-1976 гг. Весной 1976 он попал в сборную и там пропустил от чехов пенку в первом матче 1:4 финала ЧЕ. Впрочем, сменивший его на ответный матч с чехами Рудаков пропустил точно такую же. Эти 2 вратарские ошибки дорого стоили сборной СССР. Наши футболисты впервые в истории остались без полуфинала и, соответственно, без медалей ЧЕ. Прохоров остался в воротах Спартака, но стал пить горькую, и, соответственно, пропускать пенки в каждой игре. Неудивительно, что Спартак вылетел в первый дивизион. Оттуда красно-белые вернулись с уже непьющим Прохоровым (в Спартак пришел

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      Рейтинг: +13228

      Вомбат > Вомбат 5 сентября, 19:47

      суровый Бесков). Но в воротах стоял бросивший пить Прохоров по-прежнему плохо, и его в том же 1978 году вытеснил Дасаев.

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      Рейтинг: +673

      cska1948 > Вомбат 5 сентября, 21:15

      Анзор говорит, что в СпаМе ему нравились только ДВА вратаря, лучшим из которых он считает Дасаева. Поэтому он и назвал Дасаева первым, а Прохорова вторым.

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      Рейтинг: +401

      Рыло свина 5 сентября, 19:40

      соблазнил и испортил? гишпанец во всём виноват, очередное прозрение!

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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Рыло свина 5 сентября, 20:23

      Ты или пиши по русски, если можешь или брось это дело. Задолбали вы своим теплотрасским суржиком.

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      Рейтинг: +21664

      Cleaner > Рыло свина 22 часа назад

      Поматросил и бросил...)))

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      Рейтинг: +164

      Купа Купыч 5 сентября, 19:35

      А поцелуйчик-штангист.

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