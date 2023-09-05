Кавазашвили: «Абаскаль испортил обоих вратарей «Спартака»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал работу главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль с первых своих дней в «Спартаке» начал правильно ставить одного вратаря постоянно, и команда почти выиграла первый круг РПЛ. Но во второй половине сезона он начал менять голкиперов через игру или через две.

Он испортил обоих вратарей. Сейчас я не могу сказать кто в «Спартаке» сильнейший вратарь. Они одинаковые и, к моему сожалению, стали посредственными голкиперами.

Было сделано все, чтобы вратарская школа «красно-белых» продолжала работать блестяще. Дасаев доказал, что он отличный вратарь, Прохоров еще хорошо играл, а дальше не могу назвать голкипера, который мог бы сравниться с названными мастерами», – сказал Кавазашвили.