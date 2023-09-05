Кавазашвили: «Абаскаль испортил обоих вратарей «Спартака»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал работу главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль с первых своих дней в «Спартаке» начал правильно ставить одного вратаря постоянно, и команда почти выиграла первый круг РПЛ. Но во второй половине сезона он начал менять голкиперов через игру или через две.
Он испортил обоих вратарей. Сейчас я не могу сказать кто в «Спартаке» сильнейший вратарь. Они одинаковые и, к моему сожалению, стали посредственными голкиперами.
Было сделано все, чтобы вратарская школа «красно-белых» продолжала работать блестяще. Дасаев доказал, что он отличный вратарь, Прохоров еще хорошо играл, а дальше не могу назвать голкипера, который мог бы сравниться с названными мастерами», – сказал Кавазашвили.
- В новом сезоне Александр Максименко пропустил 6 голов в 5 матчах.
- Александр Селихов пропустил 2 гола в 2 матчах.
- Илья Свинов пропустил 10 голов в 3 матчах.