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    • Губерниев ответил Дзюбе, сказавшему, что Карпин не разбирается в футболе

    Губерниев ответил Дзюбе, сказавшему, что Карпин не разбирается в футболе

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на провокационное заявление Артема Дзюбы.

    Комментируя свой невызов в сборную России, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.

    «Дзюба сейчас хайпует и имеет право на это. Карпин, конечно, разбирается в футболе. Это ясно всем.

    А тренером сборной я становиться не собираюсь. Мне и на моем месте хорошо.

    Это еще старая история, когда Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Конечно, у Артема это сидит в голове. И я всячески топил за Дзюбу в тот момент и в интервью с Карпиным. Интересы сборной и футбола выше личных.

    Если Дзюба совершил плохой поступок, как было с журналистом, я его буду критиковать, но в целом к Артему я отношусь с позитивом. Ровно так же, как и к Карпину», – заявил Губерниев.

    • Нападающий «Локо» ни разу не сыграл за сборную после назначения Карпина на пост главного тренера.
    • Дзюбу один раз вызвали на сбор национальной команды, но тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
    • Ему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2023 15:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Vladimir-Shelepnev-google 5 сентября, 18:58

      Господин Губерниев, Дзюба забил 227 голов в чемпионате РФ больше всех, 30 в сборной больше всех. Это достижение. Вы так называемые журналисты молчите, а Кричите, что Дзюба оскорбил журналиста. Журналисту 19 лет. Я окончил институт, отслужил в армии и считаю, что стал инженером, т. е специалистом в 30 лет. А этот ребёнок журналист, Скорее блогер, а это бездельник, зарабатываузий на сенсациях, фейках как и вы убежали с комментатора биатлона в футбол и вы в нём разбираетесь. Вряд ли. И наконец Карпин, чего он достиг как тренер, ничего, разве только воспитал падающего Комличенко, для пенальти. Судьи поняли сюжет, очков нет.

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      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 5 сентября, 16:20

      Георгич и в инете с мастурбацией не силён...

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      Рейтинг: +7281

      sochi-2013 > ЗаЖиМ 5 сентября, 17:22

      Ну, тебе явно не конкурент. Наверняка ты профи в этом.

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