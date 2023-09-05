Губерниев ответил Дзюбе, сказавшему, что Карпин не разбирается в футболе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на провокационное заявление Артема Дзюбы.

Комментируя свой невызов в сборную России, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.

«Дзюба сейчас хайпует и имеет право на это. Карпин, конечно, разбирается в футболе. Это ясно всем.

А тренером сборной я становиться не собираюсь. Мне и на моем месте хорошо.

Это еще старая история, когда Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Конечно, у Артема это сидит в голове. И я всячески топил за Дзюбу в тот момент и в интервью с Карпиным. Интересы сборной и футбола выше личных.

Если Дзюба совершил плохой поступок, как было с журналистом, я его буду критиковать, но в целом к Артему я отношусь с позитивом. Ровно так же, как и к Карпину», – заявил Губерниев.