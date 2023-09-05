Губерниев ответил Дзюбе, сказавшему, что Карпин не разбирается в футболе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на провокационное заявление Артема Дзюбы.
Комментируя свой невызов в сборную России, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.
«Дзюба сейчас хайпует и имеет право на это. Карпин, конечно, разбирается в футболе. Это ясно всем.
А тренером сборной я становиться не собираюсь. Мне и на моем месте хорошо.
Это еще старая история, когда Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Конечно, у Артема это сидит в голове. И я всячески топил за Дзюбу в тот момент и в интервью с Карпиным. Интересы сборной и футбола выше личных.
Если Дзюба совершил плохой поступок, как было с журналистом, я его буду критиковать, но в целом к Артему я отношусь с позитивом. Ровно так же, как и к Карпину», – заявил Губерниев.
- Нападающий «Локо» ни разу не сыграл за сборную после назначения Карпина на пост главного тренера.
- Дзюбу один раз вызвали на сбор национальной команды, но тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
- Ему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.