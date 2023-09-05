Губерниев ответил Дзюбе, сказавшему, что Карпин не разбирается в футболе

Господин Губерниев, Дзюба забил 227 голов в чемпионате РФ больше всех, 30 в сборной больше всех. Это достижение. Вы так называемые журналисты молчите, а Кричите, что Дзюба оскорбил журналиста. Журналисту 19 лет. Я окончил институт, отслужил в армии и считаю, что стал инженером, т. е специалистом в 30 лет. А этот ребёнок журналист, Скорее блогер, а это бездельник, зарабатываузий на сенсациях, фейках как и вы убежали с комментатора биатлона в футбол и вы в нём разбираетесь. Вряд ли. И наконец Карпин, чего он достиг как тренер, ничего, разве только воспитал падающего Комличенко, для пенальти. Судьи поняли сюжет, очков нет.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на провокационное заявление Артема Дзюбы.
Комментируя свой невызов в сборную России, форвард «Локомотива» сказал, что Валерий Карпин не разбирается в футболе.
«Дзюба сейчас хайпует и имеет право на это. Карпин, конечно, разбирается в футболе. Это ясно всем.
А тренером сборной я становиться не собираюсь. Мне и на моем месте хорошо.
Это еще старая история, когда Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Конечно, у Артема это сидит в голове. И я всячески топил за Дзюбу в тот момент и в интервью с Карпиным. Интересы сборной и футбола выше личных.
Если Дзюба совершил плохой поступок, как было с журналистом, я его буду критиковать, но в целом к Артему я отношусь с позитивом. Ровно так же, как и к Карпину», – заявил Губерниев.
- Нападающий «Локо» ни разу не сыграл за сборную после назначения Карпина на пост главного тренера.
- Дзюбу один раз вызвали на сбор национальной команды, но тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
- Ему не хватает 1 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.