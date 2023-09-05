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    Карпин оценил игру Кузяева в составе «Гавра»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о старте Далера Кузяева в Лиге 1.

    «Старт Кузяева во Франции меня не удивляет. Забивает – и замечательно.

    Я продолжаю на Далера рассчитывать. Мы его вызвали бы, если бы не было красной карточки», – заявил Карпин.

    • У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1.
    • Накануне издание L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
    • Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2023 15:31
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