Карпин оценил игру Кузяева в составе «Гавра»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о старте Далера Кузяева в Лиге 1.

«Старт Кузяева во Франции меня не удивляет. Забивает – и замечательно.

Я продолжаю на Далера рассчитывать. Мы его вызвали бы, если бы не было красной карточки», – заявил Карпин.

У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1.

Накануне издание L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».

Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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