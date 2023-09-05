Карпин – игрокам сборной: «На видео что смотрели, але! Че щелкаешь? Давай, епт!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин эмоционально пообщался с игроками национальной команды на тренировке.
«Красные – обороняемся. Что на видео видели? На видео что смотрели, але! Кто на крайнего защитника выдвигается?
Доброе утро! Давай-давай, епт! Че стоишь, щелкаешь?» – сказал Карпин.
- Команда Карпина сыграет с Катаром (12 сентября) и дважды – с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).
- Сборная России отстранена от международных турниров.
- Последними соперниками национальной команды были азиатские сборные.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова