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    • Карпин – игрокам сборной: «На видео что смотрели, але! Че щелкаешь? Давай, епт!»

    Карпин – игрокам сборной: «На видео что смотрели, але! Че щелкаешь? Давай, епт!»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин эмоционально пообщался с игроками национальной команды на тренировке.

    «Красные – обороняемся. Что на видео видели? На видео что смотрели, але! Кто на крайнего защитника выдвигается?

    Доброе утро! Давай-давай, епт! Че стоишь, щелкаешь?» – сказал Карпин.

    • Команда Карпина сыграет с Катаром (12 сентября) и дважды – с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).
    • Сборная России отстранена от международных турниров.
    • Последними соперниками национальной команды были азиатские сборные.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    05.09.2023 12:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 13:50

      Повторюсь , лёгкий матерок в футболе это нормально.
      Тут конечно другой случай, но на то он и приглашает по 49 игроков, большинство которых не уважает и позволяет себе подобное общение.
      Быдло.

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      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 5 сентября, 12:54

      Быдло испано-эстонское! Даже в ВК,на своей странице,кроме гы-гы,хо-хо,ха-ха нет других слов.

      4
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      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > АЛЕКС 58 5 сентября, 13:43

      На выровненную сковородой уголовную морду Федотова и его манеру общение с игроками исключительно матом давно внимание обращал ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 > MaxRnD 5 сентября, 16:09

      Не ты ли сковородкой равнял? Мне хватило валерыного мычания/или хрюкания/на его странице.

      3
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      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > АЛЕКС 58 5 сентября, 17:45

      Т.е. тебе Валера поперёк горла, но ты всё-равно, как энергетический зомби, лезешь в его соцсети, чтобы очередной раз подпитаться отрицательной энергией и потом везде ядовито-вонючим калом исходить ?

      У меня, например, как бы мне не был омерзителен постоянно матерящийся хитрожопый "победитель детей" с рожей уголовника, даже мыслей не возникало шастать по его "стенкам" и после этого на каждой армейской ветке опорожнять содержимое кишечника.

      А тут видать случай клинический и сильно запущенный, поэтому ты эта с походом к психиатру не затягивай

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      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 > MaxRnD 5 сентября, 18:58

      Извини,если тебя так задели мои слова о карпушке...по тому,как ты излагаешь свои мысли,понимаю,что ты на много умнее своего кумира. К психиатору тебя посылать не стану,а карпухе с его ***..ой там самое место

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