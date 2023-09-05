Карпин – игрокам сборной: «На видео что смотрели, але! Че щелкаешь? Давай, епт!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин эмоционально пообщался с игроками национальной команды на тренировке.

«Красные – обороняемся. Что на видео видели? На видео что смотрели, але! Кто на крайнего защитника выдвигается?

Доброе утро! Давай-давай, епт! Че стоишь, щелкаешь?» – сказал Карпин.