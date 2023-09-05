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    • Ведущая «Матч ТВ» подтвердила отношения с игроком «Локомотива»

    Ведущая «Матч ТВ» подтвердила отношения с игроком «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян встречается с ведущей «Матч ТВ» Яной Ромашкиной. Это подтвердила девушка в социальной сети.

    Ромашкина репостнула из профиля Наира совместное фото и оставила подпись. Из нее следует, что пара в отношениях.

    Девушка ранее неоднократно радовала подписчиков сочными кадрами.

    Несколько недель назад Тикнизян был на «Коммент.Шоу», и его спросили: «Что выберешь: Яну Ромашкину или забить гол?». Игрок выбрал Яну.

    Ромашкина зачастую выходит в эфир «Матч ТВ» в коротких юбках и платьях и иных откровенных нарядах.

    • Тикнизяну 24 года, Ромашкиной – 27.
    • Наир выступает за сборную Армении.
    • Вскоре он может перейти в «Вердер» или «Байер».

    Фото: социальные сети Яны Ромашкиной

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2023 11:58
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