Ведущая «Матч ТВ» подтвердила отношения с игроком «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян встречается с ведущей «Матч ТВ» Яной Ромашкиной. Это подтвердила девушка в социальной сети.
Ромашкина репостнула из профиля Наира совместное фото и оставила подпись. Из нее следует, что пара в отношениях.
Девушка ранее неоднократно радовала подписчиков сочными кадрами.
Несколько недель назад Тикнизян был на «Коммент.Шоу», и его спросили: «Что выберешь: Яну Ромашкину или забить гол?». Игрок выбрал Яну.
Ромашкина зачастую выходит в эфир «Матч ТВ» в коротких юбках и платьях и иных откровенных нарядах.
- Тикнизяну 24 года, Ромашкиной – 27.
- Наир выступает за сборную Армении.
- Вскоре он может перейти в «Вердер» или «Байер».
Фото: социальные сети Яны Ромашкиной
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Источник: «Бомбардир»