Ведущая «Матч ТВ» подтвердила отношения с игроком «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян встречается с ведущей «Матч ТВ» Яной Ромашкиной. Это подтвердила девушка в социальной сети.

Ромашкина репостнула из профиля Наира совместное фото и оставила подпись. Из нее следует, что пара в отношениях.

Девушка ранее неоднократно радовала подписчиков сочными кадрами.

Несколько недель назад Тикнизян был на «Коммент.Шоу», и его спросили: «Что выберешь: Яну Ромашкину или забить гол?». Игрок выбрал Яну.

Ромашкина зачастую выходит в эфир «Матч ТВ» в коротких юбках и платьях и иных откровенных нарядах.

Тикнизяну 24 года, Ромашкиной – 27.

Наир выступает за сборную Армении.

Вскоре он может перейти в «Вердер» или «Байер».

Фото: социальные сети Яны Ромашкиной

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