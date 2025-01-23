Агент Тикнизяна отреагировал на информацию о высоких запросах игрока в переговорах с «Локо»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Наира Тикнизяна, прокомментировал информацию о переговорах защитника с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Локо» не готов удовлетворить высокие запросы Тикнизяна. Сторона игрока просит в несколько раз больше той суммы, которую армянский футболист получает сейчас.

«Тикнизян сейчас находится на сборах, он сконцентрирован на тренировках и играх за «Локомотив». Что касается новостей о высоких запросах Наира и остальном, то это полный бред. Не знаю, кому нужен этот хайп. Это не соответствует действительности.

Не так давно у нас была встреча с руководством «Локомотива» о продлении контракта, всe прошло позитивно. Больше добавить нечего», – сказал Клюев.