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    • Агент Тикнизяна отреагировал на информацию о высоких запросах игрока в переговорах с «Локо»

    Агент Тикнизяна отреагировал на информацию о высоких запросах игрока в переговорах с «Локо»

    Агент Александр Клюев, представляющий интересы Наира Тикнизяна, прокомментировал информацию о переговорах защитника с «Локомотивом».

    Ранее сообщалось, что «Локо» не готов удовлетворить высокие запросы Тикнизяна. Сторона игрока просит в несколько раз больше той суммы, которую армянский футболист получает сейчас.

    «Тикнизян сейчас находится на сборах, он сконцентрирован на тренировках и играх за «Локомотив». Что касается новостей о высоких запросах Наира и остальном, то это полный бред. Не знаю, кому нужен этот хайп. Это не соответствует действительности.

    Не так давно у нас была встреча с руководством «Локомотива» о продлении контракта, всe прошло позитивно. Больше добавить нечего», – сказал Клюев.

    • Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.
    • Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Севилью».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Кривая да нелёгкая
    1737630633
    Лукойловская пресса будоражит, больше некому
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