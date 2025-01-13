Корнеев оценил вероятность перехода Тикнизяна в «Севилью»

Бывший спортивный директор «Зенита», экс-полузащитник ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о возможности перехода защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Севилью».
«Севилья» находится в столь плачевном финансовом положении, что вряд ли сможет удовлетворить ожидания «Локомотива». Насколько я понимаю, они хотят взять Тикнизяна в аренду с какими‑то опциями… На это «Локомотив» не пойдет. Я думаю, сам Тикнизян перешел бы в «Севилью», но «Севилья» не тот клуб, который сможет удовлетворить «Локомотив», – сказал Корнеев.
- Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.
- 25-летний футболист сборной Армении выступает за красно-зеленых с 2021 года.
- В сезоне-2024/25 он провeл за клуб 23 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6 миллионов евро.