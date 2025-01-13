Корнеев оценил вероятность перехода Тикнизяна в «Севилью»

Бывший спортивный директор «Зенита», экс-полузащитник ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о возможности перехода защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Севилью».

«Севилья» находится в столь плачевном финансовом положении, что вряд ли сможет удовлетворить ожидания «Локомотива». Насколько я понимаю, они хотят взять Тикнизяна в аренду с какими‑то опциями… На это «Локомотив» не пойдет. Я думаю, сам Тикнизян перешел бы в «Севилью», но «Севилья» не тот клуб, который сможет удовлетворить «Локомотив», – сказал Корнеев.