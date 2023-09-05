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    • Неймар назвал клуб, за который хочет сыграть до конца карьеры

    Неймар назвал клуб, за который хочет сыграть до конца карьеры

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что хочет вернуться в «Сантос».

    «Что касается возвращения в «Сантос», очевидно, да, у меня есть желание снова играть за «Сантос». Я знаю, что такие слова, сказанные сейчас, накладывают давление, но я хочу вернуться.

    Я оставил надпись, когда уходил: «Я ухожу, но вернусь». Я хочу снова сыграть за «Сантос», не знаю когда, но будьте уверены, я вернусь», – цитирует Неймара Globo Esporte.

    • Неймар летом перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за 90 миллионов евро.
    • Бразилец провел в Париже 6 лет.
    • Неймар сейчас травмирован, поэтому в Саудовской Аравии еще не дебютировал.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2023 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1040

      Mirak92 5 сентября, 11:25

      "Я вернусь посидеть в лазарете"

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