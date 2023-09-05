Неймар назвал клуб, за который хочет сыграть до конца карьеры

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что хочет вернуться в «Сантос».

«Что касается возвращения в «Сантос», очевидно, да, у меня есть желание снова играть за «Сантос». Я знаю, что такие слова, сказанные сейчас, накладывают давление, но я хочу вернуться.

Я оставил надпись, когда уходил: «Я ухожу, но вернусь». Я хочу снова сыграть за «Сантос», не знаю когда, но будьте уверены, я вернусь», – цитирует Неймара Globo Esporte.

Неймар летом перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за 90 миллионов евро.

Бразилец провел в Париже 6 лет.

Неймар сейчас травмирован, поэтому в Саудовской Аравии еще не дебютировал.

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