Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Как с Киркоровым – попа к попе»: Дзюба согласился на необычное предложение Губерниева

    «Как с Киркоровым – попа к попе»: Дзюба согласился на необычное предложение Губерниева

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев стал гостем ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***», которое ведут Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

    Во время шоу Губерниев предложил Дзюбе выяснить, кто из них выше.

    «У вас какой рост, Дмитрий?» – обратился Слуцкий к Губерниеву.

    «2 метра», – ответил комментатор

    «А у тебя 1,97», – сказал Слуцкий Дзюбе.

    «Давай померимся. Мы померимся, как мы все время с Киркоровым. Попа к попе. Это важно», – предложил футболисту Губерниев.

    «Я согласен», – ответил Дзюба.

    После этого Губерниев и Дзюба встали друг к другу спиной, чтобы узнать, кто выше.

    «Дмитрий, мне говорят, что вы выше», – сказал Слуцкий.

    Новости по теме
    Адвокат заявил, что Дзюбе грозит административный арест до 15 суток 9
    Юрист ответил, что грозит Дзюбе за неправильную парковку 2
    У Дзюбы 17 штрафов за нарушение ПДД за последние 2 недели (SHOT) 5
    Источник: ютуб-канал «Коммент Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 