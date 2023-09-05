«Как с Киркоровым – попа к попе»: Дзюба согласился на необычное предложение Губерниева

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев стал гостем ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***», которое ведут Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

Во время шоу Губерниев предложил Дзюбе выяснить, кто из них выше.

«У вас какой рост, Дмитрий?» – обратился Слуцкий к Губерниеву.

«2 метра», – ответил комментатор

«А у тебя 1,97», – сказал Слуцкий Дзюбе.

«Давай померимся. Мы померимся, как мы все время с Киркоровым. Попа к попе. Это важно», – предложил футболисту Губерниев.

«Я согласен», – ответил Дзюба.

После этого Губерниев и Дзюба встали друг к другу спиной, чтобы узнать, кто выше.

«Дмитрий, мне говорят, что вы выше», – сказал Слуцкий.