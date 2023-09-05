«Как с Киркоровым – попа к попе»: Дзюба согласился на необычное предложение Губерниева

Очень важная информация.Попа к попе.Ага.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев стал гостем ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***», которое ведут Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба.
Во время шоу Губерниев предложил Дзюбе выяснить, кто из них выше.
«У вас какой рост, Дмитрий?» – обратился Слуцкий к Губерниеву.
«2 метра», – ответил комментатор
«А у тебя 1,97», – сказал Слуцкий Дзюбе.
«Давай померимся. Мы померимся, как мы все время с Киркоровым. Попа к попе. Это важно», – предложил футболисту Губерниев.
«Я согласен», – ответил Дзюба.
После этого Губерниев и Дзюба встали друг к другу спиной, чтобы узнать, кто выше.
«Дмитрий, мне говорят, что вы выше», – сказал Слуцкий.