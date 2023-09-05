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  • Орлов прокомментировал призывы уволить Абаскаля из «Спартака»

Орлов прокомментировал призывы уволить Абаскаля из «Спартака»

5 сентября 2023, 00:50
6

Журналист Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к разговорам касательно будущего Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«В Москве журналисты, в частности Игорь Рабинер, пишут, что если надо менять Абаскаля, то уже сейчас. Как изменилось всe быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля!

А сейчас уже поняли, что что-то не то. Ну это, как говорится, их проблемы. Но 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? Почему он что-то должен? У него опыта нет.

Такая команда, как «Спартак», должна получать опытного тренера, который не может экспериментировать. Тактика, связки между игроками – это всe делается на сборах. А затем уже это наигрывается и развивается.

Но у «Спартака» совсем не так, они по ходу экспериментируют, и это к добру не приведeт. Сейчас они на девятом месте», – заявил Орлов.

  • У «Спартака» 1 ничья и 3 поражения в 4 последних турах РПЛ.
  • Команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.
  • Их следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Lilipyt
1693867650
Владелец поменялся, а традиции остались. В начале сезона Абаскалю пели дифирамбы, теперь готовы зажечь костер. Нынешнее положение вещей возможно из-за неуверенной игре защитников (ни когда такого не было и вот опять), сорванных трансферах в оборонительной линии, постоянными экспериментами с составом или возвращением на поле Соболева после длительного удаления за неспортивное поведение. Как только он вернулся и проблемы возвратились. До этого был Бальде и Спартак показывал качественный футбол, но теперь его нет. Ротация в нападении минимальна. Огромный перекос в полузащите. Слишком большой акцент был на трансферном рынке на эту позицию. Несмотря на то что эта не самая критикуемая позиция в команде. Нападение вялое и поэтому Спартак прессингу
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alefreddy
1693893215
никто оды не пел даже при положительном результате.При дырявой обороне и полудохлой полузащитой это было вопрос времени
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BoevStas1
1693893325
Почему все лезут в Спартак?!вон займитесь ЦСКА например)они сами разберутся просто как мне кажется, после перерыва всё уладится,а эти 7 туров ни о чём не говорит...
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paracetamol
1693896230
Пусть Абоссаль остается. Хочу видеть свиней в пердиве!
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derrik2000
1693899757
"Но 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? Почему он что-то должен? У него опыта нет." ХЕША-п.и.з.д.обол, а сколько лет было Олегу Иванычу, когда он стал старшим тренером Спартака??? Хеша такой же ж Вумный, должОн знать, а??? Не, не знает. Ладно. Я помогу ему: 35 лет ОИРУ БЫЛО!!! И никакие заграничные команды он не тренировал! Так... "Красную Пресню" в 1-ю лигу вывел, да Спартак (Орджоникидзе) - в высшую. А ржавого-то за чё эскортница присоветовала федунцу взять??? Пральна! За то, что успешно тренировал Базель - вполне себе примечательную гейропейскую команду. И тренировал бы дальше, а в Спартак не совался! И тут на нашу болельщицкую беду на него обратила взор эскортница... (((
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