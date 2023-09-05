Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов прокомментировал призывы уволить Абаскаля из «Спартака»

    Орлов прокомментировал призывы уволить Абаскаля из «Спартака»

    Журналист Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к разговорам касательно будущего Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    «В Москве журналисты, в частности Игорь Рабинер, пишут, что если надо менять Абаскаля, то уже сейчас. Как изменилось всe быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля!

    А сейчас уже поняли, что что-то не то. Ну это, как говорится, их проблемы. Но 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? Почему он что-то должен? У него опыта нет.

    Такая команда, как «Спартак», должна получать опытного тренера, который не может экспериментировать. Тактика, связки между игроками – это всe делается на сборах. А затем уже это наигрывается и развивается.

    Но у «Спартака» совсем не так, они по ходу экспериментируют, и это к добру не приведeт. Сейчас они на девятом месте», – заявил Орлов.

    • У «Спартака» 1 ничья и 3 поражения в 4 последних турах РПЛ.
    • Команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.
    • Их следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).

    Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    Орлов назвал единственную позицию, которую нужно усилить «Зениту» 8
    Орлов: «Джикия и Зобнин – лидеры «Спартака» только по зарплате» 8
    Орлов – о «сенсационном» трансфере «Зенита»: «Скорее всего, это Мбаппе» 11
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1535

      rac531 5 сентября, 11:09

      Прямо-таки всероссийская кампания травли Абаскаля бушует под бдительным руководством ДЮКОВА по заданию МИЛЕРА)
      Все НИКЧЕМУШНИКИ Рассеи требуют отставки АБАСКАЛЯ, предлагая кандидатуру ТАЛАЛАЕВА на пост Главного тренера)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 5 сентября, 10:42

      "Но 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? Почему он что-то должен? У него опыта нет."

      ХЕША-п.и.з.д.обол, а сколько лет было Олегу Иванычу, когда он стал старшим тренером Спартака???
      Хеша такой же ж Вумный, должОн знать, а???
      Не, не знает.
      Ладно. Я помогу ему: 35 лет ОИРУ БЫЛО!!!
      И никакие заграничные команды он не тренировал! Так... "Красную Пресню" в 1-ю лигу вывел, да Спартак (Орджоникидзе) - в высшую.
      А ржавого-то за чё эскортница присоветовала федунцу взять??? Пральна!
      За то, что успешно тренировал Базель - вполне себе примечательную гейропейскую команду. И тренировал бы дальше, а в Спартак не совался!
      И тут на нашу болельщицкую беду на него обратила взор эскортница... (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 5 сентября, 09:43

      Пусть Абоссаль остается. Хочу видеть свиней в пердиве!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      BoevStas1 5 сентября, 08:55

      Почему все лезут в Спартак?!вон займитесь ЦСКА например)они сами разберутся просто как мне кажется, после перерыва всё уладится,а эти 7 туров ни о чём не говорит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 5 сентября, 08:53

      никто оды не пел даже при положительном результате.При дырявой обороне и полудохлой полузащитой это было вопрос времени

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6207

      fakeid 5 сентября, 06:28

      пока в спартаге играют такие дебилы как литвинов и, в первую очередь, эпичный дегенерат денисов - быть им в нижней половине таблицы. второго даже не знаю, где раскопали, это игрок уровня второй лиги, даже не фнл.
      это зенит может себе позволить академично перепасовываться с вратарём, без риска, кроме последнего случая, когда цска наказал. но зенит в принципе так не играет, только вперёд. а в спартаке завёлся свой смольников (я лично перекрестился, когда он ушёл из зенита), который умеет играть, в основном, только назад, чем тормозит всю игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 05:19

      Дифирамбы Абаскалю пели неродивые журналисты, команда с Нового Года в единичных матчах не пропускала меньше 2-х мячей, профукала 2-е место с отрывом в 7 очков, вылетела в Кубке от команды 1-ой лиге.
      Это всё по весне.
      В новом сезоне обыграли только дебютантов и развалившийся Оренбург, при этом напропускав больше всех в лиге. Сейчас получаем плоды работы тренера. Отставка созрела, ещё вчера.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > Алексей З 5 сентября, 08:03

      Во всем согласен, единственное надо дать ему еще две-три игры (наверное) на более менее исправление.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1469

      Lilipyt 5 сентября, 01:47

      Владелец поменялся, а традиции остались. В начале сезона Абаскалю пели дифирамбы, теперь готовы зажечь костер. Нынешнее положение вещей возможно из-за неуверенной игре защитников (ни когда такого не было и вот опять), сорванных трансферах в оборонительной линии, постоянными экспериментами с составом или возвращением на поле Соболева после длительного удаления за неспортивное поведение. Как только он вернулся и проблемы возвратились. До этого был Бальде и Спартак показывал качественный футбол, но теперь его нет. Ротация в нападении минимальна. Огромный перекос в полузащите. Слишком большой акцент был на трансферном рынке на эту позицию. Несмотря на то что эта не самая критикуемая позиция в команде. Нападение вялое и поэтому Спартак прессингу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1469

      Lilipyt > Lilipyt 5 сентября, 01:48

      *Нападение вялое и поэтому Спартак прессингуют заставляя защитников ошибаться. Кто-то так рьяно хочет увидеть Черчесова в Спартаке, что начинает рассказывать о несостоятельности Абаскаля, приукрашивая его неудачи. Спартак не показывал уверенную игру без провалов до этого и почему все решили, что этот сезон чем то отличается, не понятно!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 