Орлов прокомментировал призывы уволить Абаскаля из «Спартака»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к разговорам касательно будущего Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«В Москве журналисты, в частности Игорь Рабинер, пишут, что если надо менять Абаскаля, то уже сейчас. Как изменилось всe быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля!

А сейчас уже поняли, что что-то не то. Ну это, как говорится, их проблемы. Но 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? Почему он что-то должен? У него опыта нет.

Такая команда, как «Спартак», должна получать опытного тренера, который не может экспериментировать. Тактика, связки между игроками – это всe делается на сборах. А затем уже это наигрывается и развивается.

Но у «Спартака» совсем не так, они по ходу экспериментируют, и это к добру не приведeт. Сейчас они на девятом месте», – заявил Орлов.

У «Спартака» 1 ничья и 3 поражения в 4 последних турах РПЛ.

Команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.

Их следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).

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