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    • Форвард «Балтики», выступавший в АПЛ: «РПЛ – лучшая лига, в которой я играл»

    Форвард «Балтики», выступавший в АПЛ: «РПЛ – лучшая лига, в которой я играл»

    Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес оценил уровень РПЛ.

    – Вы говорили, что вы впечатлены в России стадионами. Чем именно?

    – Мне нравятся большие и красивые стадионы, а они тут много где. Причем на каждом стадионе прекрасная атмосфера.

    – Как можете оценить уровень РПЛ?

    – В этой лиге высокий уровень. Некоторые команды играют очень хорошо. Если сравнивать РПЛ с другими лигами, то эта – лучшая, в которой я играл.

    – Чем крут российский футбол?

    – Мне нравится, что в России есть много способных команд. У каждой есть своя собственная большая история. Большинство игр очень интересные. Ну и повторюсь, люблю большие стадионы.

    • Энрикес принадлежал «МЮ» с 2012 по 2015-й год.
    • Он выиграл Кубок Англии в составе «Уигана».
    • В 2015 году Энрикес выиграл Кубок Америки со сборной Чили.

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    Источник: Sport24

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    04.09.2023 18:40
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