Форвард «Балтики», выступавший в АПЛ: «РПЛ – лучшая лига, в которой я играл»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес оценил уровень РПЛ.

– Вы говорили, что вы впечатлены в России стадионами. Чем именно?

– Мне нравятся большие и красивые стадионы, а они тут много где. Причем на каждом стадионе прекрасная атмосфера.

– Как можете оценить уровень РПЛ?

– В этой лиге высокий уровень. Некоторые команды играют очень хорошо. Если сравнивать РПЛ с другими лигами, то эта – лучшая, в которой я играл.

– Чем крут российский футбол?

– Мне нравится, что в России есть много способных команд. У каждой есть своя собственная большая история. Большинство игр очень интересные. Ну и повторюсь, люблю большие стадионы.