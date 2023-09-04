Форвард «Балтики», выступавший в АПЛ: «РПЛ – лучшая лига, в которой я играл»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес оценил уровень РПЛ.
– Вы говорили, что вы впечатлены в России стадионами. Чем именно?
– Мне нравятся большие и красивые стадионы, а они тут много где. Причем на каждом стадионе прекрасная атмосфера.
– Как можете оценить уровень РПЛ?
– В этой лиге высокий уровень. Некоторые команды играют очень хорошо. Если сравнивать РПЛ с другими лигами, то эта – лучшая, в которой я играл.
– Чем крут российский футбол?
– Мне нравится, что в России есть много способных команд. У каждой есть своя собственная большая история. Большинство игр очень интересные. Ну и повторюсь, люблю большие стадионы.
- Энрикес принадлежал «МЮ» с 2012 по 2015-й год.
- Он выиграл Кубок Англии в составе «Уигана».
- В 2015 году Энрикес выиграл Кубок Америки со сборной Чили.
Источник: Sport24