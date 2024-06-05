Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Форвард «Балтики» допустил переход в «Зенит»

    Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес ответил на вопросы о своем будущем.

    – Сейчас у меня закончился контракт, но надо посмотреть, продолжу я играть или нет. Я бы хотел остаться в России, потому что мне нравится российский футбол, его атмосфера. Это интересно.

    – Согласишься на предложение «Зенита», если такое будет?

    – Тяжело сказать «нет».

    • 30-летний Энрикес оказался в «Балтике» в июле 2023 года.
    • Чилийский форвард забил 9 голов и сделал 1 ассист в 38 матчах.
    • Калининградцы по итогам сезона вылетели в Первую лигу.

    Новости по теме
    Игнашевич досрочно сообщил игрокам об уходе из «Балтики»
    Энрикес допустил трансфер Латышонка в «Манчестер Юнайтед» 3
    Энрикес предрек России победу в Лиге чемпионов 8
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2024 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alll-333
    1717548282
    А журналюги хоть какие другие вопросы знают?
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717558191
    В Спартак,там всех стариков и неликвиды берут
    Ответить
    FRZZ
    1717569007
    Идиотский вопрос.
    Ответить
    СпорЦмен
    1717581283
    А в Реал пойдет? Журналисты узнайте. :)))
    Ответить
    Spirit_78
    1717606754
    Оттуда разве что Козлов нужен. Но тот испугается конкуренции, как большинство лимитчиков.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+