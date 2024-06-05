Форвард «Балтики» допустил переход в «Зенит»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес ответил на вопросы о своем будущем.

– Сейчас у меня закончился контракт, но надо посмотреть, продолжу я играть или нет. Я бы хотел остаться в России, потому что мне нравится российский футбол, его атмосфера. Это интересно.

– Согласишься на предложение «Зенита», если такое будет?

– Тяжело сказать «нет».