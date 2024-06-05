Форвард «Балтики» допустил переход в «Зенит»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес ответил на вопросы о своем будущем.
– Сейчас у меня закончился контракт, но надо посмотреть, продолжу я играть или нет. Я бы хотел остаться в России, потому что мне нравится российский футбол, его атмосфера. Это интересно.
– Согласишься на предложение «Зенита», если такое будет?
– Тяжело сказать «нет».
- 30-летний Энрикес оказался в «Балтике» в июле 2023 года.
- Чилийский форвард забил 9 голов и сделал 1 ассист в 38 матчах.
- Калининградцы по итогам сезона вылетели в Первую лигу.