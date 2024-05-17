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    Энрикес допустил трансфер Латышонка в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес не исключил трансфер вратаря Евгения Латышонка в «Манчестер Юнайтед».

    • Энрикес ранее был в системе «МЮ».

    «На протяжении всего сезона Латышонок проделывал огромную работу. В большом количестве матчей он спасал нас от поражений. Он очень важный игрок для нашей команды.

    Уверен, что у него есть потенциал в будущем перейти в европейский клуб. Он большой профессионал, у него есть все возможности, чтобы выступать на максимально высоком уровне.

    Латышонок в «Манчестер Юнайтед»? Когда-нибудь – почему бы нет?» – сказал Энрикес.

    • Евгений в «Балтике» с 2019 года.
    • Летом игрок должен перейти в «Зенит».

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    Источник: Metaratings

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