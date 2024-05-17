Энрикес допустил трансфер Латышонка в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес не исключил трансфер вратаря Евгения Латышонка в «Манчестер Юнайтед».

Энрикес ранее был в системе «МЮ».

«На протяжении всего сезона Латышонок проделывал огромную работу. В большом количестве матчей он спасал нас от поражений. Он очень важный игрок для нашей команды.

Уверен, что у него есть потенциал в будущем перейти в европейский клуб. Он большой профессионал, у него есть все возможности, чтобы выступать на максимально высоком уровне.

Латышонок в «Манчестер Юнайтед»? Когда-нибудь – почему бы нет?» – сказал Энрикес.