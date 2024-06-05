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    Игнашевич досрочно сообщил игрокам об уходе из «Балтики»

    Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал о ситуации с уходом Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды. Специалист объявил об этом игрокам до суперфинала Кубка России с «Зенитом» (1:2), который прошел 2 июня.

    – После суперфинала Сергей Игнашевич объявил, что уходит из клуба. Вы знали об этом?

    – Да, он сказал нам, что уйдет из клуба.

    – В день суперфинала?

    – Нет, до. Пользуясь случаем желаю ему всего наилучшего. С ним, несмотря на результат, мы провели хороший сезон. Особенно во второй половине чемпионата команда заметно прибавила. Но все же этого было недостаточно, чтобы сохранить прописку в РПЛ и одержать победу в Кубке. Это опыт, который нужно прожить для того, чтобы быть готовым к тому, что случится в будущем.

    – Многие писали о возможном уходе Игнашевича в ЦСКА...

    – Не знаю, что происходило в мыслях у Сергея Николаевича. От начал и до конца он был максимально отдан работе с нами. Это реальный трудолюбивый профессионал. Не думаю, что он думал о чем-то кроме «Балтики».

    • «Балтика» заняла в РПЛ 15-е место и вылетела в Первую лигу.
    • Игнашевич работал с командой с октября 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2024 10:21
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