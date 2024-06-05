Игнашевич досрочно сообщил игрокам об уходе из «Балтики»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал о ситуации с уходом Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды. Специалист объявил об этом игрокам до суперфинала Кубка России с «Зенитом» (1:2), который прошел 2 июня.

– После суперфинала Сергей Игнашевич объявил, что уходит из клуба. Вы знали об этом?

– Да, он сказал нам, что уйдет из клуба.

– В день суперфинала?

– Нет, до. Пользуясь случаем желаю ему всего наилучшего. С ним, несмотря на результат, мы провели хороший сезон. Особенно во второй половине чемпионата команда заметно прибавила. Но все же этого было недостаточно, чтобы сохранить прописку в РПЛ и одержать победу в Кубке. Это опыт, который нужно прожить для того, чтобы быть готовым к тому, что случится в будущем.

– Многие писали о возможном уходе Игнашевича в ЦСКА...

– Не знаю, что происходило в мыслях у Сергея Николаевича. От начал и до конца он был максимально отдан работе с нами. Это реальный трудолюбивый профессионал. Не думаю, что он думал о чем-то кроме «Балтики».