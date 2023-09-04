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    • Головин признался, что не знает многих игроков сборной России

    Головин признался, что не знает многих игроков сборной России

    Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что не знает многих игроков, вызванных в сборную России на сентябрьские матчи.

    «Многих ли я знаю из тех, кто сейчас вызван в сборную России? Из друзей вызваны Федя Чалов, Ваня Обляков, Илюха Помазун… Ну, а так, я много с кем общаюсь, но и скажу честно, я многих там не знаю. Очень много новеньких.

    Скажется ли погода на игре? В «Монако» некоторые парни играли там на чемпионате мира. Они говорят, что на стадионах в Катаре есть климатизация, поэтому там не будет так жарко. Вроде как даже будет хорошая погода», – сказал Головин.

    • Головин играет за «Монако» с 2018 года.
    • Он вызван в сборную России на сентябрьский сбор.
    • Головин не играл за национальную команду с ноября 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    04.09.2023 17:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 сентября, 19:53

      А кто знает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner 4 сентября, 18:07

      Какая СБОРНАЯ??? Ее НЕТ.Как можно знать игроков ТОГО, ЧЕГО НЕТ?

      0
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