Головин признался, что не знает многих игроков сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что не знает многих игроков, вызванных в сборную России на сентябрьские матчи.
«Многих ли я знаю из тех, кто сейчас вызван в сборную России? Из друзей вызваны Федя Чалов, Ваня Обляков, Илюха Помазун… Ну, а так, я много с кем общаюсь, но и скажу честно, я многих там не знаю. Очень много новеньких.
Скажется ли погода на игре? В «Монако» некоторые парни играли там на чемпионате мира. Они говорят, что на стадионах в Катаре есть климатизация, поэтому там не будет так жарко. Вроде как даже будет хорошая погода», – сказал Головин.
- Головин играет за «Монако» с 2018 года.
- Он вызван в сборную России на сентябрьский сбор.
- Головин не играл за национальную команду с ноября 2021 года.
Источник: телеграм-канал сборной России