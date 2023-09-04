Головин признался, что не знает многих игроков сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что не знает многих игроков, вызванных в сборную России на сентябрьские матчи.

«Многих ли я знаю из тех, кто сейчас вызван в сборную России? Из друзей вызваны Федя Чалов, Ваня Обляков, Илюха Помазун… Ну, а так, я много с кем общаюсь, но и скажу честно, я многих там не знаю. Очень много новеньких.

Скажется ли погода на игре? В «Монако» некоторые парни играли там на чемпионате мира. Они говорят, что на стадионах в Катаре есть климатизация, поэтому там не будет так жарко. Вроде как даже будет хорошая погода», – сказал Головин.