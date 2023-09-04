Главный кадр выходных: обжигающий взгляд Акинфеева на подавшего руку Фернандеса

3 сентября защитник Марио Фернандес провел первый матч в футболке «Зенита» против ЦСКА (1:1), за который бразилец выступал десять сезонов.

Перед игрой Марио поприветствовал капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Вратарь встретил бывшего одноклубника обжигающим взглядом – просто посмотрите на это фото!

«Великое фото. История, взгляд, язык тела», – подписал фотографию директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Акинфеев все-таки пожал руку Фернандесу, но отвел взгляд в сторону.