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    • Главный кадр выходных: обжигающий взгляд Акинфеева на подавшего руку Фернандеса

    Главный кадр выходных: обжигающий взгляд Акинфеева на подавшего руку Фернандеса

    3 сентября защитник Марио Фернандес провел первый матч в футболке «Зенита» против ЦСКА (1:1), за который бразилец выступал десять сезонов.

    Перед игрой Марио поприветствовал капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Вратарь встретил бывшего одноклубника обжигающим взглядом – просто посмотрите на это фото!

    «Великое фото. История, взгляд, язык тела», – подписал фотографию директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

    Акинфеев все-таки пожал руку Фернандесу, но отвел взгляд в сторону.

    • Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
    • На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    04.09.2023 14:08
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    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2528

      Январь 59 4 сентября, 20:12

      А что тогда говорить про А.Ионова. И в Кубани, и в Анжи , и в Краснодаре, и теперь в Ростове. Что теперь ни с кем не здороваться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 4 сентября, 18:38

      От этого "обжигающего" взгляда профессионала смешно становится. Скорее обиженный взгляд вот вот разрыдающегося. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > ПалкоВводецъ (returned) 4 сентября, 21:03

      Обиженный взгляд был с тобою в зеркале гальюна.

      Удиви меня, написав что-нибудь не из своей методички штампов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5255

      Эном айс 4 сентября, 17:30

      "обжигающий взгляд")
      Брейдо бредит.Взгляд у вратаря республики всегда одинаковый (будто все пид..расы а он один Д"Артаньян)
      Да и вообще всё не так было грустно.
      Конечно пока Марио не побежал...(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      01rus 4 сентября, 17:29

      Быдлач...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 4 сентября, 17:29

      Ещё и дети рядом стоят, смотрят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9284

      vladik12 4 сентября, 16:05

      Вот и вся благодарность от Игоря за десятилетие надежной игры в обороне от Марио, за все сухие матчи, трофеи. Тьфу!

      8
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      Рейтинг: +2214

      alll-333 4 сентября, 15:45

      Какой пафос от автора. Будто никто никогда никуда не переходил и потом не встречался с бывшими одноклубниками

      5
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      Рейтинг: +9284

      vladik12 4 сентября, 15:42

      Ладно б Игорь был просто дырявеньким вратарем, но он еще и быдлан.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 4 сентября, 15:12

      Невоспитанность и бескультурье.

      7
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      Рейтинг: +10

      ABC--google 4 сентября, 15:11

      Нормальный взгляд. Не верите.

      0
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