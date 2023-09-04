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  • Главный кадр выходных: обжигающий взгляд Акинфеева на подавшего руку Фернандеса

Главный кадр выходных: обжигающий взгляд Акинфеева на подавшего руку Фернандеса

4 сентября 2023, 14:08
18

3 сентября защитник Марио Фернандес провел первый матч в футболке «Зенита» против ЦСКА (1:1), за который бразилец выступал десять сезонов.

Перед игрой Марио поприветствовал капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Вратарь встретил бывшего одноклубника обжигающим взглядом – просто посмотрите на это фото!

«Великое фото. История, взгляд, язык тела», – подписал фотографию директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Акинфеев все-таки пожал руку Фернандесу, но отвел взгляд в сторону.

  • Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
  • На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
  • Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Фернандес Марио
Комментарии (18)
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biber.ru
1693826553
У этого бразильца лёгкая степень умственной отсталости.
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somn
1693828545
Тоже мне, профессионалы. Это я про коней, свиней и прочую живность...
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Давид59
1693828565
У игроков и фанатов ЦСКА понятная реакция на появление Фернандеса в Зените. Но никто не вспоминает, что руководство армейцев не пожелало платить сумму, затребованную бразильским клубом (которую Зенит заплатил).
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ABC--google
1693829467
Нормальный взгляд. Не верите.
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sochi-2013
1693829564
Невоспитанность и бескультурье.
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vladik12
1693831352
Ладно б Игорь был просто дырявеньким вратарем, но он еще и быдлан.
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Просто-333
1693831541
Какой пафос от автора. Будто никто никогда никуда не переходил и потом не встречался с бывшими одноклубниками
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vladik12
1693832715
Вот и вся благодарность от Игоря за десятилетие надежной игры в обороне от Марио, за все сухие матчи, трофеи. Тьфу!
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Эном айс
1693837819
"обжигающий взгляд") Брейдо бредит.Взгляд у вратаря республики всегда одинаковый (будто все пид..расы а он один Д"Артаньян) Да и вообще всё не так было грустно. Конечно пока Марио не побежал...(
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Январь 59
1693847565
А что тогда говорить про А.Ионова. И в Кубани, и в Анжи , и в Краснодаре, и теперь в Ростове. Что теперь ни с кем не здороваться?
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