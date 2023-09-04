Семак указал на судейскую ошибку в матче ЦСКА – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ.
«Был момент, когда Круговой хорошо проскакивал. На мой взгляд, было нарушение.
Очень хочется дождаться, почему это не пенальти. Но это уже вопрос к судейству», – сказал Семак.
- Игра завершилась ничьей 1:1.
- Ее обслуживал судья Павел Кукуян.
- На 75-й минуте Круговой упал в штрафной площади ЦСКА после единоборства с Виллианом Рошей, но арбитр фол не зафиксировал.
Источник: «Чемпионат»