Семак указал на судейскую ошибку в матче ЦСКА – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ.

«Был момент, когда Круговой хорошо проскакивал. На мой взгляд, было нарушение.

Очень хочется дождаться, почему это не пенальти. Но это уже вопрос к судейству», – сказал Семак.