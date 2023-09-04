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    Семак указал на судейскую ошибку в матче ЦСКА – «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ.

    «Был момент, когда Круговой хорошо проскакивал. На мой взгляд, было нарушение.

    Очень хочется дождаться, почему это не пенальти. Но это уже вопрос к судейству», – сказал Семак.

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Ее обслуживал судья Павел Кукуян.
    • На 75-й минуте Круговой упал в штрафной площади ЦСКА после единоборства с Виллианом Рошей, но арбитр фол не зафиксировал.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2023 12:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 4 сентября, 14:24

      Богданыч , ну хорош , ведь сам играл.
      Твой Круговой только и ждал касания чтобы рухнуть , а там аппонент и выше и здоровее.
      Чистая силовая борьба.

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    • ...
      Рейтинг: +564

      saf05 4 сентября, 14:01

      Стыдно Серожа стыдно, с такими игроками и баблом на такое указывать

      0
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      ...
      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > saf05 4 сентября, 17:12

      А тебе не стыдно, что твои футболисты оправдывают упущенную победу каким-то "неправильным" угловым?

      0
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      Рейтинг: +564

      saf05 4 сентября, 13:43

      Вот именно проскакивал, хоть как пеналь заработать. Только и можете проскакивать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4972

      Ziklop 4 сентября, 12:57

      придумают объяснение! типо сам зацепился а Рога просто нечаянно на ногу упал.

      2
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