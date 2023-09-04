Семак прокомментировал поведение Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

И, конечно же, ни слова о судействе, а тем более о потасовке))))
Это свобода слова, от которой ВСЕ ШЕЛКОПЕРЫ бегут, как черт от ладана)))
б**жей и козлов не то что критиковать нельзя, недобрый взгляд строго карается)
Вот, если бы подобное устроил «Спартак», то на полную мощность заработали бы все говнометы страны, требуя запретить «Спартак», обложить всех многомиллионными штрафами и т.д. и т.п.
Тоже и по этой мрази, который Кержаков)))
Как все заливисто хохотали над Селиховым, когда тот мячом угодил в ногу бразиле и получил гол.
Здесь же — несчастный случай и у всех аж слезы от сочувствия выступили((((
Я же этому блатному вратаришке, поменьше с мегафоном бегать и скандировал: «Сосать, «Спартак»!», а больше тренироваться.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эмоциональное празднование Марио Фернандеса в матче с ЦСКА.
- Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
- Марио выступал за ЦСКА 10 лет.
– Как себя чувствует Марио Фернандес? Ему свистели весь матч, а после гола «Зенита» он пробежал полполя от радости со скамейки.
– По тем или иным причинам болельщики к нему относятся по‑разному. У меня лично к нему отличное отношение. За всю его спортивную карьеру он не дал повода усомниться в свой порядочности, когда у него были предложения из других российских клубов. Но Марио оставался в ЦСКА.
В той ситуации, которая произошла, я склонен верить игроку. К Марио никогда не было претензий – он пример для нашей молодежи. И в плане человеческих и профессиональных качеств.
По поводу его радости после гола – он так радовался и в ЦСКА, и в сборной. Он на тысячу процентов командный игрок.