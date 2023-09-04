Семак прокомментировал поведение Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эмоциональное празднование Марио Фернандеса в матче с ЦСКА.

Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.

Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

– Как себя чувствует Марио Фернандес? Ему свистели весь матч, а после гола «Зенита» он пробежал полполя от радости со скамейки.

– По тем или иным причинам болельщики к нему относятся по‑разному. У меня лично к нему отличное отношение. За всю его спортивную карьеру он не дал повода усомниться в свой порядочности, когда у него были предложения из других российских клубов. Но Марио оставался в ЦСКА.

В той ситуации, которая произошла, я склонен верить игроку. К Марио никогда не было претензий – он пример для нашей молодежи. И в плане человеческих и профессиональных качеств.

По поводу его радости после гола – он так радовался и в ЦСКА, и в сборной. Он на тысячу процентов командный игрок.