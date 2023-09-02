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    • Тихонов: «Дзюба – больной человек, этого болвана надо отправить на фронт»

    Тихонов: «Дзюба – больной человек, этого болвана надо отправить на фронт»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на оскорбление со стороны Артема Дзюбы.

    Ранее нападающий «Локомотива» назвал 76-летнего экс-спортсмена «маразматиком».

    «Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били. Я вписал своe имя в историю, а сейчас продолжаю активно работать по областям, участвую в различных программах.

    Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает. Меня никак не оскорбить, я знаю своe место в жизни. Чтобы превзойти Тихонова, нужно завоевать пять золотых медалей Олимпиады.

    Он – чистый маразматик, говорит о российском футболе, где играют при пустых трибунах. Где сегодняшние успехи по сравнению с нашими? Такие высказывания чему учат подрастающее поколение? Наше поколение победителей или маразматики Дзюба и Губерниев?

    Я уважаемый человек, меня принимают как героя, у людей есть интерес. Кто ещe из спортсменов занимался сельским хозяйством, хлебопечением? Я знаю историю футбола лучше, чем сам Дзюба.

    Обидно было бы, скажи такое значимая личность. Дзюбу надо лишить футбола, он же занимается онанизмом, кто ещe из нас маразматик?» – сказал Тихонов.

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    Источник: Metaratings

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    02.09.2023 12:29
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    Комментарии67
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    • ...
      Рейтинг: +1593

      srg38 5 сентября, 07:04

      Старый пень
      Сам за жизнь накуролесил ого-го
      Сначала внуков своих на фронт отправь

      0
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      Рейтинг: +504

      Alemann 4 сентября, 08:20

      Истину глаголет Александр Иванович. И про Дзюбу, и про Губерниева.

      0
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      Рейтинг: +11

      Dyadya Kolya 3 сентября, 19:51

      Похоже мировой спорт только выиграл от исключения дурдомоградовских дрочеров, маразматиков, пустословов и брехунов..

      0
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      Рейтинг: +2639

      моэм 3 сентября, 09:07

      За развитием и постоянными изменениями в футболе не всегда поспевают даже мэтры уровня Моуринью , Анчелотти и др. ....но это на западе , а в России про футбол ВСЁ ЗНАЕТ любой депутат конькобежка или фигуристка , а уж биатлонист тем более ....Дзюба просто прямо назвал его тем чем Тихонов и является ....некорректно конечно , но мы все именно так их и называем в душе , когда эти лезут в футбол , настолько это достало.

      0
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      Рейтинг: +6273

      AtticusFinch 2 сентября, 19:30

      Я НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ДРОЧИЛ, а он же занимается онанизмом, кто ещe из нас маразматик?» – сказал Тихонов ...да мы поняли уже давно, кто из Вас маразматик и лицемер ..посмотрите в интернете его фото -уже лет 30 весь медалях, никуда без них не выходит как Брежнев!почитайте в интернете про его пьяные похождения))Дзюба со своей дрочкой отдыхает)

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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > AtticusFinch 2 сентября, 19:47

      Сам-то понял, о чём прокукарекал!?
      P.S. Не иначе пьяные похождения............

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      ...
      Рейтинг: +6273

      AtticusFinch > ilichkadr 2 сентября, 19:53

      Кукарекаешь только ты! Для тех кто в танке поясню Тихонов , ходит в медалях весь обвешанный, как Брежнев, а Дзюбу отправляет на фронт ...Про похождения Тихонова почитай в Википедии , после того на Дзюбу наезжает просто глупо! если тебе интересно - я абсолютно трезвый! Не хватало ещё всем опущенным здесь каждое сообщение разжевывать!лети пернатый...пока тебя не обоссали...

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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > AtticusFinch 2 сентября, 20:23

      "Я НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ДРОЧИЛ,"
      Не иначе гордишься этим? Можно уже сейчас представление на ОРДЕН отправлять? Ты только скажи, я напишу, причём абсолютно бесплатно, опыт имеется!!!!
      P.S. Ты или дурак по жизни или алкаш, другое не просматривается...........

      0
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      ...
      Рейтинг: +6273

      AtticusFinch > ilichkadr 2 сентября, 20:27

      там было про Тиханова , идиот - ты читать научись - то есть мы можем сделать вывод, что, что Тиханов ни разу в жизни, раз про Дзюбин онанизм так высказывается...так дошло? короче - иди просто на хер...тупой савок))сидеть тут тебе ещё что-то разжевывать...Алкаша нашел...во дебил))просто стыдно даже , что такие люди заходят сюда и портят другим настроение...фу ...бывают же люди...поражаюсь...ты своей желчью смотри не захлебнись - а то живешь судя по всему среди дураков и алкашей...один ты умный...

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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > AtticusFinch 2 сентября, 20:51

      Кто такой ТихАнов? И почему мы можем сделать вывод, что, что Тиханов ни разу в жизни, раз про Дзюбин онанизм так высказывается?
      P.S. Ты реальный е.баНь.ко или придуряешься? Что ни разу в жизни, поясни убогому?

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      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak 2 сентября, 17:19

      Не трожь г..о, вонять не будет. Зачем этих нафталиновых старичков вспоминать?

      0
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      Рейтинг: +1360

      ruded 2 сентября, 16:36

      везде, мобилизацию принимают за наказание. А ведь на СВО лучшие люди страны, которые не засс***и и не побежали от призыва. И уж если отправлять на исправление разного рода мусор, то только на расчистку дорог и рыть окопы. А в общем, стремно читать интервью подобных "джентльменов".

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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > ruded 2 сентября, 19:22

      И уж если отправлять на исправление разного рода мусор,===Зэков Вагнер отправил...Чо скажешь ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1360

      ruded > ramblernasheveverything 2 сентября, 20:07

      серьезно? считаешь, что зека это мусор? Вот я лично считаю, что зека довели обстоятельства. И береги пукан свой

      1
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      ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > ruded 2 сентября, 20:26

      считаешь, что зека это мусор?--------
      Твои слова---"А ведь на СВО лучшие люди страны,"--Понятно.
      Ты себя к лучшим не причисляешь ? Или как ?А то ведь непонятно почему ты не на фронте.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > ramblernasheveverything 3 сентября, 08:35

      О, Михалыч снова восстал))
      Стёр пыль с методички, а то тут про твои высеры уже начали забывать))

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      ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > Oldtrafford83 3 сентября, 17:22

      А ты ! Почему не на фронте ?

      0
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      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > ramblernasheveverything 4 сентября, 07:55

      Понятно, прошивка та же)
      Ты с Алёшей Z одну подготовку проходил?

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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > Oldtrafford83 4 сентября, 21:11

      Тебя болвана надо отправить на фронт.

      0
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      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > ramblernasheveverything 5 сентября, 07:58

      тебя и тебе подобных убытков давно пора отправить на лоботомию ))
      Ты главное с этой площадки не уходи, с такими идиотами хотя бы не скучно)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Anton-Spatar-vkontakte 2 сентября, 15:17

      Мда, а чего там за успехи были у объединенной сборной СССР в его годы, ну кроме одного выигранного евро? Объективно, сборная России и рос. футбол добились больше успехов на международной арене, так что Тихонов сам маразматик, при всём уважении

      2
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      ...
      Рейтинг: +68949

      portero > Anton-Spatar-vkontakte 2 сентября, 15:30

      Он что в футбол игрвл???? Клоунесса лучше помолчи!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +14

      Anton-Spatar-vkontakte > portero 2 сентября, 16:27

      Лол, читать научись. Он спрашивает про успехи ФУТБОЛА при Дзюбе и сравнивает со своим временем
      Если он этим решил с биатлоном сравнивать, то он ещё большой маразматик

      0
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      ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Anton-Spatar-vkontakte 2 сентября, 16:35

      Тихонову есть чем гордиться. Дзюбе тоже. Дрочить на камеру и бегать по сцене с бананом вместо члена дорогого стоит.
      P.S. На твоём месте об успехах сборной СССР я бы помолчал. Учи матчасть.

      2
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 > Anton-Spatar-vkontakte 2 сентября, 16:46

      Кроме слова лол больше ничего не знаешь!
      Для тупых - Сборная СССР:
      - двукратный чемпион ОИ - 1956 и 1988 гг. А так же 3х кратный бронзовый призер олимпиад.
      - чемпион Европы 1960 г. И так же 3-х кратный серебрянный призер.
      Ответа не надо и не жду. Догадываюсь, что какую-нибудь тупость напишешь.

      1
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      Рейтинг: +18

      Vladimir-Shelepnev-google > ilichkadr 2 сентября, 17:01

      Кто что хочет тот это и смотрит. Я смотрю футбол, а ты видео, что твои друзья спартаковцы выставляют

      0
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      Рейтинг: +983

      Mr Green > ivany4 2 сентября, 17:13

      ну говоря откровенно, для времен СССР это ничтожно мало. там население какое было? сколько республик входило, ну и достижения раз в 30 лет

      0
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      ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Vladimir-Shelepnev-google 2 сентября, 17:21

      Я с олигофренами не дискутирую и их высеры не комментирую.
      P.S. Cовет старшего. Играясь с писюном знай меру, не переборщи.

      1
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Mr Green 2 сентября, 17:44

      Во времена СССР в футболе было несколько стилей и философий: "Спартак" Москва. "Динамо" Киев, "Динамо" Тбилиси, "Арарат" Ереван, "Шахтёр" Донецк.....,, а сейчас ДВА!
      1. С легионерами.
      2. Без легионеров.
      О чём можно говорить и кого с кем сравнивать?
      P.S. Сравним Дзюбу с О. Блохиным или И. Белановым?

      1
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      Рейтинг: +18

      Vladimir-Shelepnev-google > ilichkadr 2 сентября, 18:20

      Да с Блохиным не сравниваю, а Беланов забил намного меньше голов. И до результа Дзюбы пока и рядом никого нет
      А злоба идёт от спартаковцев, л-нт везде и злятся. Более негодяй это Соболев.

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      Рейтинг: +11630

      ivany4 > Mr Green 2 сентября, 19:29

      А сколько раз сборная Бразилии становилась чемпионом мира по хоккею??)) Правильно, все зависит от стремления, умения и поставленных задач.
      Что бы судить о временах, надо их прожить.

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      ...
      Рейтинг: +6273

      AtticusFinch > ilichkadr 2 сентября, 19:57

      Советы старшего раздаешь? не смеши...Старшие ведут себя соответственно и общаются нормально , а у тебя через каждое сообщение про кукареканье да обсер людей! ты обычный моральный урод и савок, который думает, что от того что он дольше существовал - его мнение априори правильное! вести себя научись для начала..а потом пиши про то, что ты старше..

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      ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > AtticusFinch 2 сентября, 20:16

      Высеры недорослей не комментирую, ферштейн?
      P.S. Я про думалку, которой у тебя нет. Условный рефлекс собаки Павлова тебе знаком?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6273

      AtticusFinch > ilichkadr 2 сентября, 20:23

      Я тебе уже написал, что ты старая озлобленная тварь...Я тебя прекрасно помню - ты уже здесь лет 10 гавнов всех поливаешь...Тебе не стыдно? думалки у меня нет? да у собаки любой больше думалки, чем у тебя)) не порть людям настроение - ты обычный неудачник и подонок))

      2
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > AtticusFinch 2 сентября, 20:34

      Не, не 10, а со времен сокера. Это гораздо больше, чем тебе показалось. Я не старая озлобленная тварь, а умудренный жизненным опытом человек, достигший в жизни всего, чего желал.
      Твои высеры, это всего лишь твои высеры, которые ты направляешь, как тебе кажется, мне, но это далеко не так. Это мысли самому себе, дурачок. Посмотри в зеркало, возможно это тебя в какой -то степени образумит, направит на путь истинный.

      0
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      Рейтинг: +14

      Anton-Spatar-vkontakte > ivany4 3 сентября, 10:33

      Боже, ты реально дегенерат
      Объясняю тебе клоуну умственно отсталому
      ОИ что тогда, что сейчас в рамках футбола были дворовым турниром, который абсолютно не котировался. Чемпионы Европы были в первом турнире, где играло 5 калек.
      А теперь вспомни, что страна была большой, сборной солянкой и соотнести это сО сборной России после развала и её результаты. Единственным действительно серьёзным достижением СССР было 4ое место ЧМ и станет очевидным, что далеко советские "небожители" не ушли, как бы не пытался старый маразматик выставить, а так же не стоит забывать превосходство России в клубном футболе. Вот собственно и всё

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      ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 > Anton-Spatar-vkontakte 3 сентября, 22:46

      Ты подтверждение того, что в ципсо дебилов набирают!
      Но теперь тебя можно прямо называть, мерки сняты, дело оформлено, готовь котомку для зоны.

      0
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      Рейтинг: +14

      Anton-Spatar-vkontakte > ivany4 11 часов назад

      Ты и есть дебил и причём тут ципсо

      0
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      Рейтинг: +11

      Дмитрий-Россинский-vkonta 2 сентября, 14:57

      Ну если по факту - он прав.

      0
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      Рейтинг: +18

      Vladimir-Shelepnev-google 2 сентября, 14:56

      Я уважаю Тихонова, но всё чего он достиг это в СССР, а Дзюба в России
      Как его оскорбляют Тихонов был сбесился. И футбол это не биатлон.

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