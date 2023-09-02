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  • Тихонов: «Дзюба – больной человек, этого болвана надо отправить на фронт»

Тихонов: «Дзюба – больной человек, этого болвана надо отправить на фронт»

2 сентября 2023, 12:29
49

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на оскорбление со стороны Артема Дзюбы.

Ранее нападающий «Локомотива» назвал 76-летнего экс-спортсмена «маразматиком».

«Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били. Я вписал своe имя в историю, а сейчас продолжаю активно работать по областям, участвую в различных программах.

Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает. Меня никак не оскорбить, я знаю своe место в жизни. Чтобы превзойти Тихонова, нужно завоевать пять золотых медалей Олимпиады.

Он – чистый маразматик, говорит о российском футболе, где играют при пустых трибунах. Где сегодняшние успехи по сравнению с нашими? Такие высказывания чему учат подрастающее поколение? Наше поколение победителей или маразматики Дзюба и Губерниев?

Я уважаемый человек, меня принимают как героя, у людей есть интерес. Кто ещe из спортсменов занимался сельским хозяйством, хлебопечением? Я знаю историю футбола лучше, чем сам Дзюба.

Обидно было бы, скажи такое значимая личность. Дзюбу надо лишить футбола, он же занимается онанизмом, кто ещe из нас маразматик?» – сказал Тихонов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (49)
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ИкС-Игрек-google
1693647824
правильно сказано
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Красногорск_Фан
1693648066
Сколько злости. Даже Дзюба более добродушный
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SLADE2019
1693649485
При чем здесь Ваши спортивные успехи? Он про психо-физиологическое состояние говорил. Да и поскромнее можно в 76 лет себя вести. А на фронт сначала внучков своих пошлите, потом других туда отправляйте.
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ivany4
1693651038
Хорошо сказал! Немного резковато, но иначе сейчас нельзя. Нужно четко понимать, что несут в массы "балаболы" и "старперы". Простой пример, что сделал для своего сына Тихонов, и что сделал рукоблуд? Думаю всем ясно над кем смеялась вся страна. Тихонов сделал свои ДОСТИЖЕНИЯ своим трудом. А "футбольный клоун" все получил только раскрутке прессы и "хотелкам" больших боссов. Их даже сравнивать нельзя, не то что оценивать. Один говорит с "высоты" прожитой жизни и полученного опыта. А другой повторят шаблоны "поколения пепси". Ну а любителям рукоблуда я не завидую, посмотреть бы на их детей после его воспитания.
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VVM1964
1693654278
"Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били" - Азмун во всем виноват и не только в "славе" Дзюбы, как героя Ютуба, но и в том что часто попадал ему мячом в голову ! )))
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Vladimir-Shelepnev-google
1693655760
Я уважаю Тихонова, но всё чего он достиг это в СССР, а Дзюба в России Как его оскорбляют Тихонов был сбесился. И футбол это не биатлон.
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Anton-Spatar-vkontakte
1693657036
Мда, а чего там за успехи были у объединенной сборной СССР в его годы, ну кроме одного выигранного евро? Объективно, сборная России и рос. футбол добились больше успехов на международной арене, так что Тихонов сам маразматик, при всём уважении
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ruded
1693661798
везде, мобилизацию принимают за наказание. А ведь на СВО лучшие люди страны, которые не засс***и и не побежали от призыва. И уж если отправлять на исправление разного рода мусор, то только на расчистку дорог и рыть окопы. А в общем, стремно читать интервью подобных "джентльменов".
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ArReal
1693672220
Я НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ДРОЧИЛ, а он же занимается онанизмом, кто ещe из нас маразматик?» – сказал Тихонов ...да мы поняли уже давно, кто из Вас маразматик и лицемер ..посмотрите в интернете его фото -уже лет 30 весь медалях, никуда без них не выходит как Брежнев!почитайте в интернете про его пьяные похождения))Дзюба со своей дрочкой отдыхает)
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Alemann
1693804832
Истину глаголет Александр Иванович. И про Дзюбу, и про Губерниева.
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