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    «Зенит» предлагал 40 миллионов за форварда «ПСЖ»

    Во Франции сообщили о попытке «Зенита» купить у «ПСЖ» Уго Экитике.

    Перед закрытием летнего трансферного окна в Европе чемпион РПЛ в устной форме предложил 40 миллионов евро за игрока.

    Парижане решили сохранить нападающего в составе как минимум до зимы, поэтому переговоры не состоялись.

    Арендовать 21-летнего француза также хотели «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

    • Экитике провел в «ПСЖ» год.
    • Его статистика: 33 матча, 4 гола, 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость форварда – 20 млн евро.

    Выбирайте фаворита в главном матче тура с бонусом до 17000 рублей!

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    Источник: L’Equipe

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    02.09.2023 08:56
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +17930

      Garrincha58 5 сентября, 07:38

      да если это правда то у Зенита прямь агония срочно потратить 60 лямов, а то просто ляжку жгут купить абы кого игрока, 33 матча и всего 4 гола? так Сергеев или Кассьерра больше забивают

      0
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      Рейтинг: +15

      Sergey-Martinov-yandex 2 сентября, 19:41

      Неспроста цены на бензин растут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      ZeBolotny 2 сентября, 12:59

      Зачем он "Зениту" за 40 миллионов с такой статистикой??? 33 матча - 4 гола и 4 ассиста. Он же не защитник, а нападающий!

      0
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      Рейтинг: +5872

      Питерский князь 2 сентября, 11:59

      И платить хотели обезъяньими жопами.
      :)))
      Что-то не срослось.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 2 сентября, 10:55

      В устной форме можно по пьяни и сотку предложить.Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 2 сентября, 10:50

      Вот интересно, кто сподобился в устной форме предложить 40 миллионов евро за афрофранцуза?
      Не иначе, как пьяный чукча приехавший в Париж на конкурс профессионального мастерства оленеводов.

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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 2 сентября, 10:21

      В "устной форме" , это что пьяный базар Медведева ?

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      Рейтинг: +1022

      Айболид 2 сентября, 09:54

      А чё не за 140 ? Миллиардофф .

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