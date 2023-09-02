«Зенит» предлагал 40 миллионов за форварда «ПСЖ»

Во Франции сообщили о попытке «Зенита» купить у «ПСЖ» Уго Экитике.
Перед закрытием летнего трансферного окна в Европе чемпион РПЛ в устной форме предложил 40 миллионов евро за игрока.
Парижане решили сохранить нападающего в составе как минимум до зимы, поэтому переговоры не состоялись.
Арендовать 21-летнего француза также хотели «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
- Экитике провел в «ПСЖ» год.
- Его статистика: 33 матча, 4 гола, 4 ассиста.
- Рыночная стоимость форварда – 20 млн евро.
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Источник: L’Equipe