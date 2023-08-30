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  • Фонбет Кубок России. Экс-игрок «МЮ» принес «Балтике» победу над «Зенитом» (1:0)

Фонбет Кубок России. Экс-игрок «МЮ» принес «Балтике» победу над «Зенитом» (1:0)

30 августа 2023, 21:28
84

«Зенит» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России проиграл «Балтике». Гол у бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикеса.

«Балтика» идет в турнире без потерь. «Зенит» в таблице группы занимает второе место.

Калининградцы прервали трехматчевую серию поражений. «Зенит» прервал четырехматчевую победную серию.

Команды встретились впервые с 2012 года.

Россия. Кубок. Группа С. 3-й тур

Балтика (Калининград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Энрикес, 42.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Балтика
Комментарии (84)
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nik55
1693420238
обули помойку----Балтика с победой
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anatolich72
1693420323
Балтика с победой! Бразильские бананоеды не умеют проигрывать вели себя безобразно.
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portero
1693420375
Балтика классно переиграла Зенит!!!! Без грубости зпхватов и борьбы руками, очень симпатичная команда, играют в пас классно, бегут и все силы оставляют на поле. Удачи им в чемпионате, Игнашевич молодца!!!!
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ScarlettOgusania
1693420471
допижонились, стыдно за бом.жей!))) с победой, балтийцы!
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derrik2000
1693420599
Я, конечно, всё понимаю - низкий статус КР и всё такое - но НА КЛАССЕ, хотя бы в концовке, в "боевом составе" Зенит просто таки обязан был сохранить своё реноме сильнейшего на сегодняшний день клуба России. БАЛТИКА не дала! Удивительная команда. Не ожидал от, прямо скажем, очень прямолинейного, хоть и трудолюбивого игрока Серёги Игнашевича, что он построоит такую техничную команду, умеющую играть в короткий и средний пас, не отсиживающуюся в обороне. Поздравляю Балтику, её болельщиков и Игнашевича с этой, по-настоящему ТРУДОВОЙ, победой.
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шахта Заполярная
1693420625
Балтика с победой. Спокойно, без суеты, на классе победила немытых.
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slavа0508
1693421154
Ну как вчера и писал после победы Спартака над Динамо . что кубок скатился до уровня товарников ...команды которые повыше классом используют его для наигрывания запасных ...
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BykAs
1693422823
Порядок бьет класс!
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Ziklop
1693423478
разочаровали лавочники, тебе дают шанс а он не пашет на все 100%, Ерохину нечего в старте делать 15 минут в конце игры на фарт выпускать только. Бакаев совсем не для Зенита, не пришёлся ко двору, остальным люлей выписать за отношение к своей работе! Зенитовским молодым больше наглости на поле и удачи всем ! Балтика с Игнашевичем порадовала своей игрой!
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aubergine
1693423913
Как же я люблю читать комменты на Бомбардире. Проиграет Спартак и в комменты бегут адепты Зенита с криками "хрю-хрю", "позор рылам", "стыдно за пищевик" и бла-бла-бла. Проиграет Зенит и в комменты несутся адепты Спартака с криками "стыдно за немытых", "позор б о м ж е в и к у", "семак-физрук" и бла-бла-бла. Красотища, а не комменты, и чрезвычайно высокий уровень дискуссии и общения в целом) И неизвестно кто первый начал и кто виноват. Это наверное практически также эпично и вечно, как и битва пацанов против крапивы :)
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