Фонбет Кубок России. Экс-игрок «МЮ» принес «Балтике» победу над «Зенитом» (1:0)

«Зенит» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России проиграл «Балтике». Гол у бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикеса.
«Балтика» идет в турнире без потерь. «Зенит» в таблице группы занимает второе место.
Калининградцы прервали трехматчевую серию поражений. «Зенит» прервал четырехматчевую победную серию.
Команды встретились впервые с 2012 года.
Россия. Кубок. Группа С. 3-й тур
Балтика (Калининград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Энрикес, 42.
Источник: «Бомбардир»