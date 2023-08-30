Фонбет Кубок России. Экс-игрок «МЮ» принес «Балтике» победу над «Зенитом» (1:0)

«Зенит» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России проиграл «Балтике». Гол у бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикеса.

«Балтика» идет в турнире без потерь. «Зенит» в таблице группы занимает второе место.

Калининградцы прервали трехматчевую серию поражений. «Зенит» прервал четырехматчевую победную серию.

Команды встретились впервые с 2012 года.

Россия. Кубок. Группа С. 3-й тур

Балтика (Калининград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Энрикес, 42.

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