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    • Фонбет Кубок России. Экс-игрок «МЮ» принес «Балтике» победу над «Зенитом» (1:0)

    Фонбет Кубок России. Экс-игрок «МЮ» принес «Балтике» победу над «Зенитом» (1:0)

    «Зенит» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России проиграл «Балтике». Гол у бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикеса.

    «Балтика» идет в турнире без потерь. «Зенит» в таблице группы занимает второе место.

    Калининградцы прервали трехматчевую серию поражений. «Зенит» прервал четырехматчевую победную серию.

    Команды встретились впервые с 2012 года.

    Россия. Кубок. Группа С. 3-й тур

    Балтика (Калининград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Энрикес, 42.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:28
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +1707

      aubergine 35 минут назад

      Как же я люблю читать комменты на Бомбардире. Проиграет Спартак и в комменты бегут адепты Зенита с криками "хрю-хрю", "позор рылам", "стыдно за пищевик" и бла-бла-бла. Проиграет Зенит и в комменты несутся адепты Спартака с криками "стыдно за немытых", "позор б о м ж е в и к у", "семак-физрук" и бла-бла-бла. Красотища, а не комменты, и чрезвычайно высокий уровень дискуссии и общения в целом) И неизвестно кто первый начал и кто виноват. Это наверное практически также эпично и вечно, как и битва пацанов против крапивы :)

      4
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      Рейтинг: +35155

      VVM1964 > aubergine 19 минут назад

      Полностью согласен !!! Сегодня очень стыдно за немытых !!! ))) - не будем останавливать процесс "высокого уровня общения" !)))

      0
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      Рейтинг: +4853

      Ziklop 42 минуты назад

      разочаровали лавочники, тебе дают шанс а он не пашет на все 100%, Ерохину нечего в старте делать 15 минут в конце игры на фарт выпускать только. Бакаев совсем не для Зенита, не пришёлся ко двору, остальным люлей выписать за отношение к своей работе!
      Зенитовским молодым больше наглости на поле и удачи всем !
      Балтика с Игнашевичем порадовала своей игрой!

      3
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      Рейтинг: +369

      BykAs 53 минуты назад

      Порядок бьет класс!

      3
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      Рейтинг: +313

      Александр.Т. 58 минут назад

      Не то что второй состав Зенита недооценивал Балтику , они просто знали что им не светит играть в основе Зенита , так и не выкладывались ))

      0
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      Рейтинг: +4853

      Ziklop > Александр.Т. 41 минуту назад

      это ещё хуже!

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      Рейтинг: +2892

      Болотоход 59 минут назад

      Своих нет воспитанников у зинаиды) А зулусы не играют и все!) Наверное побегут и остальные с пара - ши

      5
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      Рейтинг: +313

      Александр.Т. > Болотоход 54 минуты назад

      За место них других привезут бразилов круговорот бразилов в Зените )))

      2
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      Рейтинг: +1808

      Кронштадт65 > Александр.Т. 36 минут назад

      однако не только в ЗЕНИТе, ив другие команды нахапали глядя на нас

      0
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      Рейтинг: +167

      BoevStas1 1 час назад

      Влетел бы Спартак, сейчас бы столько говнеца полилось )))а так сразу кубок не нужен, ещё наиграют)))а вообще думаю не зря спонсоры букмекерские конторы...

      2
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      ...
      Рейтинг: +19640

      ilichkadr > BoevStas1 16 минут назад

      Спартак в чемпионский год (1992 г.) тоже влетал Балтике, причём дважды с аналогичным счётом и ничего.
      В том же году не поехал играть в Грозный с Тереком в 1/16 финала, зассал, вылетели из розыгрыша, тоже проглотили.
      P.S. Так что не надо лохматить бабушку. Игра рядовая, ничего не решала.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2892

      Болотоход 1 час назад

      Премию нужно еще блекло- дырявым по 300 к зелени дать! Мало им.

      Нужно еще в аль-бзянит везти зулусов!

      2
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      Рейтинг: +2141

      Fialet 1 час назад

      Сделали из кубка балаган, а теперь уважающие себя клубы играть не хотят в этом идиотизме.

      0
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      Рейтинг: +546

      saf05 1 час назад

      Балтика МОЛОДЦЫ, раскатали "чемпионов"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1808

      Кронштадт65 > saf05 57 минут назад

      1:0 раскатали?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      saf05 > Кронштадт65 51 минуту назад

      По игре да, а счет должен быть 3-0

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      Айболид > saf05 48 минут назад

      3:5

      1
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      ...
      Рейтинг: +1808

      Кронштадт65 > saf05 46 минут назад

      а моменты у ЗЕНИТа недосуг посчитать

      1
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      ...
      Рейтинг: +546

      saf05 > Кронштадт65 41 минуту назад

      У такой команды стыдно считать моменты

      0
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      Рейтинг: +1808

      Кронштадт65 > saf05 39 минут назад

      понятно, еще один неадекват. ступай с богом в конюшню

      2
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      Рейтинг: +546

      saf05 > Кронштадт65 36 минут назад

      Лучше в конюшню, чем на помойку

      1
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      Рейтинг: +1808

      Кронштадт65 > saf05 34 минуты назад

      так на конюшне тоже есть помойка тебе туда.

      1
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      Рейтинг: +546

      saf05 > Кронштадт65 31 минуту назад

      Это где же ты видел на конюшне помойку?

      1
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      Рейтинг: +1808

      Кронштадт65 > saf05 26 минут назад

      в аккурат на той где цИска подъедается. и потом, надоел ты мне уже иди поспи

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      Рейтинг: +546

      saf05 > Кронштадт65 24 минуты назад

      А где ЦСКА подьедается?

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      Рейтинг: +5045

      Spirit_78 > saf05 18 минут назад

      Когда вас Факел раскатывал (причём на вашем домашнем стадионе), наверное, ты вопил, что это не считается, ведь это всего лишь групповой этап Кубка)))

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      Рейтинг: +546

      saf05 > Spirit_78 10 минут назад

      Я воспринимаю все как есть, Факел тоже молодцы. А визжать это удел слабых.

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      Рейтинг: +5045

      Spirit_78 > saf05 5 минут назад

      Вот я например действительно воспринимаю всё как есть. Резервисты не справились с задачей, участие в турнире при этом продолжается. Или нужно голову пеплом посыпать? Делать далеко идущие выводы?

      0
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      Рейтинг: +2004

      Artemka444 1 час назад

      Кубок до фени, тем более с таким регламентом

      1
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      Рейтинг: +194

      Amorphis > Artemka444 1 час назад

      Тебе да, а вот Али, Вендел, Сутормин и прочие лица, грязно атаковавшие из под, тяжка игроков Балтики с тобой не Согласятся

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