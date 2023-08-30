Фонбет Кубок России. Экс-игрок «МЮ» принес «Балтике» победу над «Зенитом» (1:0)

Как же я люблю читать комменты на Бомбардире. Проиграет Спартак и в комменты бегут адепты Зенита с криками "хрю-хрю", "позор рылам", "стыдно за пищевик" и бла-бла-бла. Проиграет Зенит и в комменты несутся адепты Спартака с криками "стыдно за немытых", "позор б о м ж е в и к у", "семак-физрук" и бла-бла-бла. Красотища, а не комменты, и чрезвычайно высокий уровень дискуссии и общения в целом) И неизвестно кто первый начал и кто виноват. Это наверное практически также эпично и вечно, как и битва пацанов против крапивы :)
«Зенит» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России проиграл «Балтике». Гол у бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикеса.
«Балтика» идет в турнире без потерь. «Зенит» в таблице группы занимает второе место.
Калининградцы прервали трехматчевую серию поражений. «Зенит» прервал четырехматчевую победную серию.
Команды встретились впервые с 2012 года.
Россия. Кубок. Группа С. 3-й тур
Балтика (Калининград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Энрикес, 42.