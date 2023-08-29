Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра

Переобулись??? Я думаю если всетаки если не дадут визу будет бойкот и УЕФА поддержит Тобол. Назначат переигровку на нейтральном поле , или что-нибудь еще придумают
Премьер-министр страны Петр Фиала пообещал сделать исключение для российских и белорусских игроков «Тобола», которые не могли получить визу на матч Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко, а также белору Павел Забелин не получили чешские визы. Из-за этого в «Тоболе» обещали бойкотировать игру.
«Мы готовы действовать таким образом, чтобы не нанести ущерб интересам и престижу чешских футбольных клубов в Европе», – заявил пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка.
- Матч «Виктория» – «Тобол» состоится 31 августа.
- В первом матче в Казахстане победила чешская команда – 2:1.
- Андрей Канчельскис – гендиректор «Тобола».