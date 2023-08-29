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    • Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра

    Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра

    Премьер-министр страны Петр Фиала пообещал сделать исключение для российских и белорусских игроков «Тобола», которые не могли получить визу на матч Лиги конференций.

    Ранее сообщалось, что россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко, а также белору Павел Забелин не получили чешские визы. Из-за этого в «Тоболе» обещали бойкотировать игру.

    «Мы готовы действовать таким образом, чтобы не нанести ущерб интересам и престижу чешских футбольных клубов в Европе», – заявил пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка.

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    Источник: vesti.kz

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    Сегодня, 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +303

      Александр.Т. 52 минуты назад

      Переобулись??? Я думаю если всетаки если не дадут визу будет бойкот и УЕФА поддержит Тобол. Назначат переигровку на нейтральном поле , или что-нибудь еще придумают

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