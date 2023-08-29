Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»

Четыре игрока «Тобола» могут пропустить ответный матч плей-офф Лиги конференций против «Виктории Пльзень».

Россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко, а также белору Павел Забелин не получили чешские визы.

«К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами. Но, несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше. Как вы знаете, после 31 августа у нас будет перерыв большой до 15 сентября. Ради этой игры против «Виктории Пльзень» мы готовы поменять режим.

Есть еще надежда касательно того, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другую страну. Если нам дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет», – заявил совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров.