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    Опубликована сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 6-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Спартака», «Оренбурга», «Зенита», «Ростова», «Динамо» и ЦСКА.

    Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);

    Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»), Денис Терентьев («Ростов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);

    Полузащитники: Кирилл Глебов (ЦСКА), Вендел («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»);

    Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Иван Сергеев («Зенит»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      Алимпаша-Геримов-yandex 41 минуту назад

      Александр Селихов, Дмитрий Скопинцев,Дуглас Сантос ,Матео Кассьерра,вот эти заслужили,остальных менять на адекватных

      1
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      Рейтинг: +833

      eugen-han > Алимпаша-Геримов-yandex 4 минуты назад

      Но лучший всё равно Сергеев, которого ты не назвал, а остальные вроде как в соответствии.

      0
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      Рейтинг: +674

      Mityai90 56 минут назад

      Глебов? Они игру смотрели вообще? Один из худших в матче был....

      0
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      Рейтинг: +6121

      fakeid 1 час назад

      промес? серьёзно? его даже комментаторы потеряли, не говоря о зрителях.

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