Опубликована сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 6-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Спартака», «Оренбурга», «Зенита», «Ростова», «Динамо» и ЦСКА.

Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»), Денис Терентьев («Ростов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);

Полузащитники: Кирилл Глебов (ЦСКА), Вендел («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»);

Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Иван Сергеев («Зенит»).