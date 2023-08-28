Опубликована сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored

Александр Селихов, Дмитрий Скопинцев,Дуглас Сантос ,Матео Кассьерра,вот эти заслужили,остальных менять на адекватных
Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 6-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Спартака», «Оренбурга», «Зенита», «Ростова», «Динамо» и ЦСКА.
Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);
Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»), Денис Терентьев («Ростов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);
Полузащитники: Кирилл Глебов (ЦСКА), Вендел («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»);
Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Иван Сергеев («Зенит»).