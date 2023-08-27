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    • Чавес рассказал, как в Мексике отреагировали на его переезд в Россию

    Чавес рассказал, как в Мексике отреагировали на его переезд в Россию

    Новичок «Динамо» Луис Чавес раскрыл реакцию на родине на его трансфер.

    – Как в Мексике и национальной сборной отреагировали на переход в команду из России?

    – Моя семья очень рада, поддерживает. Конечно, это далеко, но футболистам приходится принимать тяжелое решение. Но данное решение было взвешенным.

    – Общались с тренером сборной. Что он думает по поводу вашего перехода в «Динамо»?

    – Общался пару раз с тренером. Он с понимаем отнесся к моему решению.

    • Чавес выкупил свой контракт у «Пачуки», чтобы переехать в Россию.
    • Он участник ЧМ-2022.
    • 27-летний Чавес будет играть под 24-м номером.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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