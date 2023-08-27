Чавес рассказал, как в Мексике отреагировали на его переезд в Россию

Новичок «Динамо» Луис Чавес раскрыл реакцию на родине на его трансфер.
– Как в Мексике и национальной сборной отреагировали на переход в команду из России?
– Моя семья очень рада, поддерживает. Конечно, это далеко, но футболистам приходится принимать тяжелое решение. Но данное решение было взвешенным.
– Общались с тренером сборной. Что он думает по поводу вашего перехода в «Динамо»?
– Общался пару раз с тренером. Он с понимаем отнесся к моему решению.
- Чавес выкупил свой контракт у «Пачуки», чтобы переехать в Россию.
- Он участник ЧМ-2022.
- 27-летний Чавес будет играть под 24-м номером.
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Источник: «Спорт-Экспресс»