Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Рабинер считает, что Абаскаль «поплыл»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» и писатель Игорь Рабинер призвал пока не увольнять главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Накануне в 6-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).
    • Команда идет в таблице 6-й.

    «Как же это вечное околоспартаковское надоело: чуть что – так сразу: «В отставку! Физрук! Зачем брали?!» Три тура назад кричали, что «Спартак» одной ногой уже чемпион (что после трех туров тоже было бредом), теперь – другая крайность.

    По такому принципу даже не представляю, сколько раз бы отправили в отставку Бескова по ходу чемпионата первой лиги 1977 года (одни 0:4 в Кемерове от «Кузбасса» чего стоят) и в первой половине сезона-78, когда красно-белые не очень уверенно осваивались по новой в высшей лиге. И не было бы никакого чемпионства-79 и девяти лет подряд в медалях. Но у Николая Старостина, хоть он лично Константина Бескова и не любил (в отличие от его брата Андрея), мудрости и терпения хватило. Как хватало всегда.

    Я не говорю, что к Абаскалю нет претензий – наоборот, их становится все больше, и я нехарактерно для себя еще по составу на «Зенит», до игры, написал, что это ужас. И весну этого года я тоже помню. И мне все меньше логики видится в его действиях – взять хотя бы вчерашнюю замену Соболева. Кажется, что тренер начинает откровенно «плыть».

    Если случится скверный матч в Краснодаре, а после перерыва на сборные тенденция продолжится и станет ясно, что ситуация полностью вышла из-под контроля Гильермо, и команда больше не с ним, – можно будет о чем-то говорить. Но пока руководство клуба и боссы из «Лукойла», о которых почему-то никто не вспоминает, обязаны помочь Гильермо, как помогал старший Старостин молодым тренерам Никите Симоняну и Олегу Романцеву. Боссы клуба – Олег Малышев и Пол Эшуорт, а может, даже и Александр Матыцин – должны приехать к команде (благо, теперь это близко, и не надо за тридевять земель в Тарасовку гонять), поговорить, поддержать, где-то привести в чувство, обсудить, успокоить. Причем всех, а не только его. В общем, сделать все, чтобы Абаскаль мог себя реализовать. Руководство и существует не только для того, чтобы назначать и снимать; оно должно контролировать каждодневный процесс и регулировать его.

    Тренерская профессия – она существует не сама по себе. Тренер тесно взаимодействует со всеми вокруг, и те, от кого зависит его судьба, не имеют право сидеть сложа руки и бесстрастно за всем наблюдать. Они же не китайцы, которые сидят у реки и ждут, пока по ней проплывет труп их врага! Тренер, которого вы (ну, пусть ваши предшественники, но теперь это ваша зона ответственности) назначили, – друг вам, а не враг! Вы должны что-то делать, чтобы помочь ему!

    Отставка – это крайняя мера, когда все остальные варианты уже исчерпаны. А у нас в футболе отставка зачастую – первая мера. «Резать, не дожидаясь перитонита».

    Из-за того, что все происходит именно так, «Спартак» после Романцева и выиграл один чемпионат за 20 лет. Валить всe на всевластие «Газпрома», конечно, можно, и где-то даже правильно, но значительную часть работы за Алексея Миллера делает сам «Спартак». И его крайне нетерпеливая аудитория, к сожалению, тоже«, – написал Рабинер.

    Новости по теме
    Овчинников предложил заменить Абаскаля на Зарему
    Зарема похвалила Кузяева 1
    Директор «Спартака» – о трансферах: «Ван Дейк не приехал» 3
    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3043

      alefreddy 7 минут назад

      конечно можно терпеть только сколько дальше уже не догонишь.Может и игроки подплавляют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15932

      Алексей З 33 минуты назад

      Что тренер " поплыл" видят все и не только в 3 -х последних турах.
      Вы же писаки после любой победы и определяете его в чемпионы, а команда как и тренер сырая.
      Не стоит сравнивать времена Старостина -Бескова с нынешним.
      Абаскалю накупили игроков на два состава, осталось только проявить своё тренерское мастерство , а вот с этим похоже большие проблемы.
      Остаётся только ждать и надеяться .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22005

      derrik2000 48 минут назад

      " Но пока руководство клуба и боссы из «Лукойла», о которых почему-то никто не вспоминает, обязаны помочь Гильермо"

      Ага-ага.
      Помочь купить билет на ближайший "заграничный рейс".


      А сравнение Н. П. Старостина с Малышевым и Эшуортом - это вообще за гранью понимания.

      Лукойл тока и может, что НАРОДНУЮ нефть качать да переработанный из неё бензин на заправках втюхивать.
      ТАМ думать не нужно, ТАМ нужно шланг ПРАВИЛЬНО держать. Только и делов.
      А всё, что сложнее шланга на заправке, для "эффективных манагеров" Лукойла как высшая математика.
      Потому и Спартак после того, как его "отжали" у ОИРа, и до настоящего времени, такой... (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19464

      NewLife 1 час назад

      А вот раньше, а вот раньше .......... Да пошел ты нах. Что сейчас ? А сейчас,с*ка, болельщики нетерпеливые виноваты. Слабо Лукойлу, Федуну и Зареме предъяву сделать ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      k611 1 час назад

      Время покажет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 