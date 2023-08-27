Рабинер считает, что Абаскаль «поплыл»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» и писатель Игорь Рабинер призвал пока не увольнять главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Накануне в 6-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

Команда идет в таблице 6-й.

«Как же это вечное околоспартаковское надоело: чуть что – так сразу: «В отставку! Физрук! Зачем брали?!» Три тура назад кричали, что «Спартак» одной ногой уже чемпион (что после трех туров тоже было бредом), теперь – другая крайность.

По такому принципу даже не представляю, сколько раз бы отправили в отставку Бескова по ходу чемпионата первой лиги 1977 года (одни 0:4 в Кемерове от «Кузбасса» чего стоят) и в первой половине сезона-78, когда красно-белые не очень уверенно осваивались по новой в высшей лиге. И не было бы никакого чемпионства-79 и девяти лет подряд в медалях. Но у Николая Старостина, хоть он лично Константина Бескова и не любил (в отличие от его брата Андрея), мудрости и терпения хватило. Как хватало всегда.

Я не говорю, что к Абаскалю нет претензий – наоборот, их становится все больше, и я нехарактерно для себя еще по составу на «Зенит», до игры, написал, что это ужас. И весну этого года я тоже помню. И мне все меньше логики видится в его действиях – взять хотя бы вчерашнюю замену Соболева. Кажется, что тренер начинает откровенно «плыть».

Если случится скверный матч в Краснодаре, а после перерыва на сборные тенденция продолжится и станет ясно, что ситуация полностью вышла из-под контроля Гильермо, и команда больше не с ним, – можно будет о чем-то говорить. Но пока руководство клуба и боссы из «Лукойла», о которых почему-то никто не вспоминает, обязаны помочь Гильермо, как помогал старший Старостин молодым тренерам Никите Симоняну и Олегу Романцеву. Боссы клуба – Олег Малышев и Пол Эшуорт, а может, даже и Александр Матыцин – должны приехать к команде (благо, теперь это близко, и не надо за тридевять земель в Тарасовку гонять), поговорить, поддержать, где-то привести в чувство, обсудить, успокоить. Причем всех, а не только его. В общем, сделать все, чтобы Абаскаль мог себя реализовать. Руководство и существует не только для того, чтобы назначать и снимать; оно должно контролировать каждодневный процесс и регулировать его.

Тренерская профессия – она существует не сама по себе. Тренер тесно взаимодействует со всеми вокруг, и те, от кого зависит его судьба, не имеют право сидеть сложа руки и бесстрастно за всем наблюдать. Они же не китайцы, которые сидят у реки и ждут, пока по ней проплывет труп их врага! Тренер, которого вы (ну, пусть ваши предшественники, но теперь это ваша зона ответственности) назначили, – друг вам, а не враг! Вы должны что-то делать, чтобы помочь ему!

Отставка – это крайняя мера, когда все остальные варианты уже исчерпаны. А у нас в футболе отставка зачастую – первая мера. «Резать, не дожидаясь перитонита».

Из-за того, что все происходит именно так, «Спартак» после Романцева и выиграл один чемпионат за 20 лет. Валить всe на всевластие «Газпрома», конечно, можно, и где-то даже правильно, но значительную часть работы за Алексея Миллера делает сам «Спартак». И его крайне нетерпеливая аудитория, к сожалению, тоже«, – написал Рабинер.