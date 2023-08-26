«Челси» назвал «Роме» условия аренды Лукаку

Стало известно, на каких условиях «Челси» готов отпустить в аренду Ромелу Лукаку.
Бельгийский нападающий уже дал согласие на переход в «Рому».
Клуб АПЛ проинформировал римлян, что сделка обойдется им в 8-10 миллионов фунтов.
Также «Челси» отказывается платить форварду даже часть зарплаты. Ему придется пойти на сокращение оклада до 7 миллионов фунтов в год.
- В прошлом сезоне Лукаку был в аренде в «Интере», провел 37 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
- «Челси» заплатил за него в 2021 году 113 миллионов евро.