«Челси» назвал «Роме» условия аренды Лукаку

Стало известно, на каких условиях «Челси» готов отпустить в аренду Ромелу Лукаку.

Бельгийский нападающий уже дал согласие на переход в «Рому».

Клуб АПЛ проинформировал римлян, что сделка обойдется им в 8-10 миллионов фунтов.

Также «Челси» отказывается платить форварду даже часть зарплаты. Ему придется пойти на сокращение оклада до 7 миллионов фунтов в год.