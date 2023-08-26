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    «Челси» назвал «Роме» условия аренды Лукаку

    Стало известно, на каких условиях «Челси» готов отпустить в аренду Ромелу Лукаку.

    Бельгийский нападающий уже дал согласие на переход в «Рому».

    Клуб АПЛ проинформировал римлян, что сделка обойдется им в 8-10 миллионов фунтов.

    Также «Челси» отказывается платить форварду даже часть зарплаты. Ему придется пойти на сокращение оклада до 7 миллионов фунтов в год.

    • В прошлом сезоне Лукаку был в аренде в «Интере», провел 37 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
    • «Челси» заплатил за него в 2021 году 113 миллионов евро.

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    Источник: твиттер журналиста The Telegraph Мэтта Лоу

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    Сегодня, 14:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1692

      zarsm 24 минуты назад

      И нах брать Азмуна тогда?? На банку посадить?

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