Винисиус выбыл из строя из-за травмы: комментарий Анчелотти

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор досрочно завершил матч против «Сельты» в пятницу вечером.
У бразильского футболиста возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра.
О степени серьезности повреждения рассказал главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.
«У Винисиуса возник дискомфорт, через несколько часов будет видно, что с ним.
У него был дискомфорт в мышце ноги. Он хотел играть дальше, так что вряд ли там что-то серьезное. Но думаю, он пропустит матч с «Хетафе», – сообщил Анчелотти.
- «Реал» победил «Сельту» со счетом 1:0.
- Команда выиграла все 3 матча в новом сезоне Примеры.
- В активе Винисиуса 1 гол в 3 играх.
Источник: AS