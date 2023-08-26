Винисиус выбыл из строя из-за травмы: комментарий Анчелотти

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор досрочно завершил матч против «Сельты» в пятницу вечером.

У бразильского футболиста возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра.

О степени серьезности повреждения рассказал главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

«У Винисиуса возник дискомфорт, через несколько часов будет видно, что с ним.

У него был дискомфорт в мышце ноги. Он хотел играть дальше, так что вряд ли там что-то серьезное. Но думаю, он пропустит матч с «Хетафе», – сообщил Анчелотти.