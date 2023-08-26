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    • Винисиус выбыл из строя из-за травмы: комментарий Анчелотти

    Винисиус выбыл из строя из-за травмы: комментарий Анчелотти

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор досрочно завершил матч против «Сельты» в пятницу вечером.

    У бразильского футболиста возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра.

    О степени серьезности повреждения рассказал главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

    «У Винисиуса возник дискомфорт, через несколько часов будет видно, что с ним.

    У него был дискомфорт в мышце ноги. Он хотел играть дальше, так что вряд ли там что-то серьезное. Но думаю, он пропустит матч с «Хетафе», – сообщил Анчелотти.

    • «Реал» победил «Сельту» со счетом 1:0.
    • Команда выиграла все 3 матча в новом сезоне Примеры.
    • В активе Винисиуса 1 гол в 3 играх.

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    Источник: AS

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