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    В РФС отреагировали на дебют Захаряна за «Сосьедад»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» и его дебюте за испанскую команду.

    • Россиянин вышел на замену в 3-м туре Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).
    • Он заменил на 75-й минуте Брайса Мендеса.

    «Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» констатирует и подтверждает довод, о котором мы говорили: внутри футбольного сообщества нет никакого негатива или отрицательного отношения к РФС и к российским клубам.

    Трансфер Захаряна, как и многие другие контакты с зарубежными клубами, лигами и федерациями, демонстрирует это», – заявил Митрофанов.

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    Источник: «Чемпионат»

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