В РФС отреагировали на дебют Захаряна за «Сосьедад»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» и его дебюте за испанскую команду.

Россиянин вышел на замену в 3-м туре Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).

Он заменил на 75-й минуте Брайса Мендеса.

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» констатирует и подтверждает довод, о котором мы говорили: внутри футбольного сообщества нет никакого негатива или отрицательного отношения к РФС и к российским клубам.

Трансфер Захаряна, как и многие другие контакты с зарубежными клубами, лигами и федерациями, демонстрирует это», – заявил Митрофанов.