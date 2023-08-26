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    • Губерниев ответил Тинькову, который назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном

    Губерниев ответил Тинькову, который назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев ответил предпринимателю Олегу Тинькову, который раскритиковал поведение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

    Ранее Тиньков назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном.

    «Вставлю свои пять копеек по поводу слов Тинькова про Галицкого.

    С Галицким все понятно,на таких как он страна держится. А Тиньков всегда был треплом худым да сплетником старым. Это уж доподлинно известно мне», – написал Губерниев.

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • У команды 0 трофеев.
    • В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 10:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1416

      mama1991 8 минут назад

      Когда у тебя банк забрали, не такое скажешь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6471

      subbotaspartak 22 минуты назад

      Зависть гнобит ленинского фарцовщика

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1433

      rac531 46 минут назад

      И тот и другой обыкновенные бандиты)
      Просто игрушки у них разнык)

      «На моей фамилии вся Россия держится». И это Фамилия - ИВАНОВ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17850

      Garrincha58 > rac531 32 минуты назад

      А ещё Петров и Сидоров

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