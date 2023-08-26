Губерниев ответил Тинькову, который назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев ответил предпринимателю Олегу Тинькову, который раскритиковал поведение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

Ранее Тиньков назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном.

«Вставлю свои пять копеек по поводу слов Тинькова про Галицкого.

С Галицким все понятно,на таких как он страна держится. А Тиньков всегда был треплом худым да сплетником старым. Это уж доподлинно известно мне», – написал Губерниев.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.

У команды 0 трофеев.

В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

Футбольные выходные в самом разгаре: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!