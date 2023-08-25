Смотреть прямую трансляцию матч «Челси» – «Лутон Таун», 3 тур чемпионата Англии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Колуилл, Сильва, Дисаси, Чилуэлл, Фернандес, Кайседо, Гюсто, Галлахер, Стерлинг, Джексон

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Лутон Таун»: Камински, Берк, Локьер, Белл, Накамба, Баркли, Каборе, Чонг, Джайлз, Адебайо, Моррис

Главный тренер: Роб Эдвардс