Азар получил предложение от клуба АПЛ

Экс-футболист «Реала» Эден Азар может вернуться в английскую Премьер-лигу.
32-летний футболист получил предложение от «Кристал Пэлас».
В услугах бельгийца заинтересован главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон, который считает, что игрок сможет перезагрузить карьеру в его команде.
- Азар – свободный агент.
- «Реал» досрочно расторг с ним контракт.
- Вингер провел в мадридском клубе 4 сезона: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.
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Источник: The Guardian