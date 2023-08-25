«Марсель» сделал первое официально предложение «Локомотиву» по Изидору

«Локомотив» получил первое официальное предложение от «Марселя» по трансферу нападающего Вильсона Изидора.

По информации «Матч ТВ», на днях московский клуб получил первую бумагу из Франции, но их не устроило предложение.

«Марсель» в ближайшее время улучшит предложение, и тогда клубы станут ближе к компромиссу. Переход Изидора может состояться в ближайшие дни.