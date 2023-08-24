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    • Тренер «Торпедо» Клотет исключил игрока из состава за улыбку на тренировке

    Тренер «Торпедо» Клотет исключил игрока из состава за улыбку на тренировке

    Руслан Червяков не сыграл за «Торпедо» в домашнем матче с «Нефтехимиком» (2:1).

    18-летнего вингера исключили из состава по решению главного тренера московской команды Пепа Клотета.

    Причина отстранения – дисциплинарные санкции. Журналист Сергей Ильев раскрыл подробности наказания украинского футболиста.

    «Клотет на предматчевой тренировке увидел парня, жонглирующего мячом в благодушном настроении с улыбкой.

    Испанский коуч счел, что после двух поражений Червяков должен быть в миноре. Помните, «Любовь и голуби»? Фигура вторая – Печальная. Червякову до нее было далеко.

    Юноша получил бан на игру с «Нефтехимиком». Впредь будет знать как себя вести», – написал журналист в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 20:29
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3689

      aaaaahhhh 10 минут назад

      после двух поражений тренер себе должен был яйца оторвать а не пацана гнобить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      k611 13 минут назад

      Плакать ему что ли. Это уж точно тренерские перегибы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2128

      Fialet 31 минуту назад

      Украинец в российском клубе? Нихренасебе...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68808

      portero 1 час назад

      Самодур при власти! Надеюсь торпеда утонит с такими рулящими мудаками!!!!

      1
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