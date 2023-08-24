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  • Тренер «Торпедо» Клотет исключил игрока из состава за улыбку на тренировке

Тренер «Торпедо» Клотет исключил игрока из состава за улыбку на тренировке

24 августа 2023, 20:29
8

Руслан Червяков не сыграл за «Торпедо» в домашнем матче с «Нефтехимиком» (2:1).

18-летнего вингера исключили из состава по решению главного тренера московской команды Пепа Клотета.

Причина отстранения – дисциплинарные санкции. Журналист Сергей Ильев раскрыл подробности наказания украинского футболиста.

«Клотет на предматчевой тренировке увидел парня, жонглирующего мячом в благодушном настроении с улыбкой.

Испанский коуч счел, что после двух поражений Червяков должен быть в миноре. Помните, «Любовь и голуби»? Фигура вторая – Печальная. Червякову до нее было далеко.

Юноша получил бан на игру с «Нефтехимиком». Впредь будет знать как себя вести», – написал журналист в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Первая лига Торпедо Клотет Пеп
Комментарии (8)
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portero
1692899188
Самодур при власти! Надеюсь торпеда утонит с такими рулящими мудаками!!!!
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Fialet
1692902984
Украинец в российском клубе? Нихренасебе...
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k611
1692904085
Плакать ему что ли. Это уж точно тренерские перегибы
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aaaaahhhh
1692904246
после двух поражений тренер себе должен был яйца оторвать а не пацана гнобить.
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ItalianFootball
1692955425
Я думаю он еще и в нерабочее время должен плакать, тв не смотреть, музыку не слушать. Тогда стратегия тренера будет целостной)
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zigbert
1692963735
Наверное Клотету надо обратиться к психологу.
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evgevg13
1693026136
Хреноый тренер, который после двух поражений начинает гнобить команду, а не себя. Так Торпедовцы и до второй лиги скатятся.
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Алекс636363
1693041757
идиот. а ну всем рыдать на тренировках и к мячу подходить со скорбным выражением лица! может, еще помолиться надо перед матчем или шамана вызвать?
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