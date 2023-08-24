Тренер «Торпедо» Клотет исключил игрока из состава за улыбку на тренировке

Руслан Червяков не сыграл за «Торпедо» в домашнем матче с «Нефтехимиком» (2:1).

18-летнего вингера исключили из состава по решению главного тренера московской команды Пепа Клотета.

Причина отстранения – дисциплинарные санкции. Журналист Сергей Ильев раскрыл подробности наказания украинского футболиста.

«Клотет на предматчевой тренировке увидел парня, жонглирующего мячом в благодушном настроении с улыбкой.

Испанский коуч счел, что после двух поражений Червяков должен быть в миноре. Помните, «Любовь и голуби»? Фигура вторая – Печальная. Червякову до нее было далеко.

Юноша получил бан на игру с «Нефтехимиком». Впредь будет знать как себя вести», – написал журналист в своем телеграм-канале.