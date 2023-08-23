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    Самая горячая легкоатлетка мира бросила вызов Холанду

    Немецкая бегунья Алиса Шмидт предложила выяснить, кто быстрее – она или нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. 24-летняя девушка бросила норвежцу вызов.

    «Возможно, на дистанции в 400 метров я бы победила Холанда. На 200 метров – сложнее.

    Я была бы рада пробежать с Холандом. Было бы здорово сравнить себя с ним. Был бы отличный забег.

    Эрлинг, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее«, – сказала Шмидт.

    • Алиса – бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года.
    • Она самая сексуальная легкоатлетка мира.
    • Холанд – лучший бомбардир последнего сезона АПЛ.

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    Источник: Sport1

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    Сегодня, 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +965

      Rabinovi_ch 4 минуты назад

      "Самая горячая легкоатлетка мира"
      Это как? У неё температура тела больше чем у других жителей мира?

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