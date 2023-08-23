Самая горячая легкоатлетка мира бросила вызов Холанду

"Самая горячая легкоатлетка мира"
Это как? У неё температура тела больше чем у других жителей мира?
Немецкая бегунья Алиса Шмидт предложила выяснить, кто быстрее – она или нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. 24-летняя девушка бросила норвежцу вызов.
«Возможно, на дистанции в 400 метров я бы победила Холанда. На 200 метров – сложнее.
Я была бы рада пробежать с Холандом. Было бы здорово сравнить себя с ним. Был бы отличный забег.
Эрлинг, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее«, – сказала Шмидт.
- Алиса – бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года.
- Она самая сексуальная легкоатлетка мира.
- Холанд – лучший бомбардир последнего сезона АПЛ.