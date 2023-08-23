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    Азамат Мусагалиев оценил юмор Дзюбы

    Известный комик Азамат Мусагалиев раскритиковал юмор нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – В «Большом шоу» был резонансный момент, когда Дзюба появился в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом. Как вы на это реагировали?

    – Я отношусь к этому как к работе и оценивал в первую очередь как ведущий и продюсер программы. Больше искал плюсы для всей передачи, а не прикидывал то, как это отразиться на репутации Артема. Потом мы посмеялись, все обсудили. А уже после выхода выпуска созвонились, все было хорошо.

    – Как вы с точки зрения профессионального комика оцените стиль шуток Артема?

    – У Дзюбы нет стиля шуток. Он говорит все подряд и очень много. В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой. Хотя, бывает, у него и выстреливает...

    – Многие говорят, что его участие в юмористических шоу вредит профессиональной карьере.

    – Для меня это абсолютно неважно. Если человек находит время, то это его личное дело. Я считаю, если это вредит, он должен сам понимать. Если не вредит, то пусть участие в шоу никого не касается.

    • 22 августа Дзюбе исполнилось 35 лет.
    • Дзюба пропустил последние матчи из-за травмы.
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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