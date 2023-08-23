Азамат Мусагалиев оценил юмор Дзюбы

Известный комик Азамат Мусагалиев раскритиковал юмор нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– В «Большом шоу» был резонансный момент, когда Дзюба появился в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом. Как вы на это реагировали?

– Я отношусь к этому как к работе и оценивал в первую очередь как ведущий и продюсер программы. Больше искал плюсы для всей передачи, а не прикидывал то, как это отразиться на репутации Артема. Потом мы посмеялись, все обсудили. А уже после выхода выпуска созвонились, все было хорошо.

– Как вы с точки зрения профессионального комика оцените стиль шуток Артема?

– У Дзюбы нет стиля шуток. Он говорит все подряд и очень много. В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой. Хотя, бывает, у него и выстреливает...

– Многие говорят, что его участие в юмористических шоу вредит профессиональной карьере.

– Для меня это абсолютно неважно. Если человек находит время, то это его личное дело. Я считаю, если это вредит, он должен сам понимать. Если не вредит, то пусть участие в шоу никого не касается.