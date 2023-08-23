Главный тренер «Акрона» раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин не планирует посещать ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну так нельзя, ***!».
«Готов ли я посетить шоу Дзюбы и Слуцкого? Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол. И ничего позитивного оно не несeт», – сказал Калешин.
- Последний выпуск вместо Дзюбы провел Василий Березуцкий.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
Источник: «Р-Спорт»