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    • Главный тренер «Акрона» раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого

    Главный тренер «Акрона» раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого

    Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин не планирует посещать ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну так нельзя, ***!».

    «Готов ли я посетить шоу Дзюбы и Слуцкого? Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол. И ничего позитивного оно не несeт», – сказал Калешин.

    • Последний выпуск вместо Дзюбы провел Василий Березуцкий.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Р-Спорт»

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