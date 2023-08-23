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    • Вдова и сын Цымбаларя раскритиковали проведение матча памяти легенды «Спартака» в Москве

    Вдова и сын Цымбаларя раскритиковали проведение матча памяти легенды «Спартака» в Москве

    Вдова экс-игрока «Спартака» Ильи Цымбаларя Ирина и его старший сын Сергей выступили против проведения в Москве матча памяти футболиста.

    • На поле «Открытие Арены» сыграют сборная легенд «Спартака» и сборная мира.
    • Матч организовал младший сын Цымбаларя Олег и РФС.
    • Цымбаларь родился в Одессе.
    • Он скончался в 2013 году и был похоронен на родине.

    «У нас никто не спрашивал согласия на проведение этого матча в Москве. Мы против, мы не давали согласия, мы этого не поддерживаем.

    Мы к этому матчу никак не относимся. Я готов сражаться до конца, чтобы этот матч не состоялся.

    Хотел бы также поднять вопрос приглашенных звезд. Может, я ошибаюсь и что-то упустил, но почему-то не помню, чтобы папа пересекался на поле с Адебайором, Каньисаресом, Морьентесом. Сколько лет было Адебайору, когда папа был на вершине своей карьеры? Какой-то бред.

    Я уверен, что вы не были с ним лично знакомы, но если вы хотите отдать дань памяти папе, если вы чтите его как футболиста мирового уровня, то пожалуйста, приезжайте. Я отведу вас на кладбище. Постоим на могиле. Можем даже организовать матч здесь, в Одессе», – сказал старший сын Цымбаларя.

    Вдова Цымбаларя Ирина назвала проведение матча «кощунством».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1032

      Mirak92 48 минут назад

      Клоунаду она и подымает

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