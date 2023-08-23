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  • Вдова и сын Цымбаларя раскритиковали проведение матча памяти легенды «Спартака» в Москве

Вдова и сын Цымбаларя раскритиковали проведение матча памяти легенды «Спартака» в Москве

23 августа 2023, 01:00
12

Вдова экс-игрока «Спартака» Ильи Цымбаларя Ирина и его старший сын Сергей выступили против проведения в Москве матча памяти футболиста.

  • На поле «Открытие Арены» сыграют сборная легенд «Спартака» и сборная мира.
  • Матч организовал младший сын Цымбаларя Олег и РФС.
  • Цымбаларь родился в Одессе.
  • Он скончался в 2013 году и был похоронен на родине.

«У нас никто не спрашивал согласия на проведение этого матча в Москве. Мы против, мы не давали согласия, мы этого не поддерживаем.

Мы к этому матчу никак не относимся. Я готов сражаться до конца, чтобы этот матч не состоялся.

Хотел бы также поднять вопрос приглашенных звезд. Может, я ошибаюсь и что-то упустил, но почему-то не помню, чтобы папа пересекался на поле с Адебайором, Каньисаресом, Морьентесом. Сколько лет было Адебайору, когда папа был на вершине своей карьеры? Какой-то бред.

Я уверен, что вы не были с ним лично знакомы, но если вы хотите отдать дань памяти папе, если вы чтите его как футболиста мирового уровня, то пожалуйста, приезжайте. Я отведу вас на кладбище. Постоим на могиле. Можем даже организовать матч здесь, в Одессе», – сказал старший сын Цымбаларя.

Вдова Цымбаларя Ирина назвала проведение матча «кощунством».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Цымбаларь Илья
Комментарии (12)
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Mirak92
1692742332
Клоунаду она и подымает
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ЗаЖиМ
1692764716
Начинается...
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Flame2045
1692766389
Родственнички должны радоваться, что россияне помнят этого игрока! Что-то на Родине его много вспоминают?
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eugen-han
1692767388
Не повезло с родственниками Цымбаларю. Но это жизнь и зачастую наши враги - это наши близкие и родственники.
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Oldtrafford83
1692768258
видать бабосы не заплатили вот и бесятся, с Морьентесом он точно пересекался, у сына плохо с историей футбола)
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mahan
1692771552
При чём тут вы и память о Цымбаларе ? Разве игроки и болельщики должны спрашивать у кого-то разрешение, чтобы отдать честь в память о легенде Спартака ?
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nik55
1692781132
главное что память о нем сохранилась и Спартак делает все возможное
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Иван Петров 1986
1692783587
Звездой он стал в Москве. При чем тут одесса.
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slavа0508
1692786747
Ну во первых матч организовывал тоже сын Ильи . а во вторых на память разрешения не спрашивают даже у господь бога ....
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RusPlan
1692902945
Со всем уважением к Илье, но семейка у него та еще... Олег совместно со Спартаком организовал матч. Так какие вопросы то? Пусть Сергей с Черноморцем организовывает в Одессе и приглашает туда хоть кого. Только че-то я не уверен, что все прям ломанутся в хохляндию ехать.
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