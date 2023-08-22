Федотов подвел итоги года работы в ЦСКА

Владимир Федотов оценил год работы на посту главного тренера ЦСКА.

«Год был очень насыщенный, очень интересный. Нам удалось завоевать первый трофей, серебряные медали. Мы всегда скажем, что хочется чего-то большего, но в тех условиях, как это все развивалось – нужно признать, что год был достаточно удачный.

Сразу после первой тренировки стало понятно, что у нас здесь есть много единомышленников.

Наверное, в этом отношении нам хорошую помощь оказал Антон Заболотный. Он нас очень хорошо знал и те требования, которые были предъявлены и тот объем работы на первых сборах – ребята сразу включились», – сказал Федотов.