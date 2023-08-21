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    Федун ответил, пора ли «Спартаку» менять тренера

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о перспективах главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    – Не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность.

    Было видно, что Абаскаль не угадал с составом. Только после перерыва и до второго гола [»Зенита»] игра с нашей стороны шла активно. Были шансы сравнять, но снова подвела защита.

    Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде.

    – Видите ли вы причины для отставки Гильермо Абаскаля?

    – Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему.

    • «Спартак» стартовал с 5 побед в РПЛ и Фонбет Кубке России.
    • Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24025

      Persona_non_Grata 1 минуту назад

      Второй раз за день я полностью согласен с Федуном !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19541

      ilichkadr 17 минут назад

      ему надо помогать!?
      Лёня, а что же ты будучи главнокомандующим, вместо того, чтобы помогать, работать с тренером, подсказывать.... более десятка тренеров отправил восвояси?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11756

      alex1951 > ilichkadr 9 минут назад

      Здесь ты в десятку,хотя ранее я о том же....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11756

      alex1951 > ilichkadr 5 минут назад

      Более того,выхлоп нужен ...
      а его нет..
      В европе хода нет...а где себя еще реализовать...?
      Но российские болелы в этом не виноваты...они жертвы ,,умной политики,, Все!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19429

      NewLife 31 минуту назад

      Вот поэтому ты, Федун, плохой бизнесмен, рассуждаешь, как лузер.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      Спартач80 > NewLife 19 минут назад

      Ну так-то он миллионер=)))

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      Рейтинг: +34231

      oyabun 42 минуты назад

      Интересно, кто должен "подсказывать" Главному тренеру команды? По логике его штаб. Но что то не видно толку. Они стоят друг друга.

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