Федун ответил, пора ли «Спартаку» менять тренера

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о перспективах главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.
– Не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность.
Было видно, что Абаскаль не угадал с составом. Только после перерыва и до второго гола [»Зенита»] игра с нашей стороны шла активно. Были шансы сравнять, но снова подвела защита.
Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде.
– Видите ли вы причины для отставки Гильермо Абаскаля?
– Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему.
- «Спартак» стартовал с 5 побед в РПЛ и Фонбет Кубке России.
- Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
Источник: «Спорт-Экспресс»