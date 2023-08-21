Федун ответил, пора ли «Спартаку» менять тренера

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о перспективах главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

– Не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность.

Было видно, что Абаскаль не угадал с составом. Только после перерыва и до второго гола [»Зенита»] игра с нашей стороны шла активно. Были шансы сравнять, но снова подвела защита.

Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде.

– Видите ли вы причины для отставки Гильермо Абаскаля?

– Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему.